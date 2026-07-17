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615 катастрофи с тирове само за последния месец - има ли резултат от засиления контрол на пътя?

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Вижте къде е ограничено движението на тежкотоварни автомобили

615 катастрофи с тирове само за последния месец - има ли резултат от засиления контрол на пътя?
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След поредицата от тежки катастрофи с камиони контролът над тежкотоварните автомобили продължава. Днес от 16:00 ч. временно се ограничава движението на тежкотоварни автомобили на няколко места в страната, като мярката ще важи и в неделя. Според АПИ целта е да се намалят пътните инциденти и задръстванията по основните пътища. На този фон фрапираща изглежда статистиката за пътните произшествия с участието на тежкотоварни автомобили от юни досега.

Само за последния месец пътнотранспортните произшествия с тежкотоварни автомобили са 615, от които 98 са тежки, а 16 души никога повече не се прибраха при семействата си. От тях 579 катастрофи са с български водачи на камиони, а 81 – с чуждестранни водачи.

154 тежкотоварни автомобила са проверени само в района на София. Шофьор без книжка и с над 30 акта и друг с алкохол в кръвта са сред най-фрапиращите случаи при проверките.

Комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ – СДВР: „В картона на този водач фигурират 37 акта и 98 фиша. Също тук, на „Ботевградско шосе“, е установен водач на товарен автомобил, който е управлявал след употреба на алкохол.“

Отново бяха установени проблеми с гумите.

Шофьор: „Тя беше здрава, сега е станало от жегата.“

Илиян Трифонов, главен експерт в „Автомобилна администрация“: „Тази гума беше разкъсана по протектора. Опасно е, затова е съставен акт на съответния водач.“

По-рано през деня в района на Монтана полицията спря от движение тежкотоварен автомобил. Причината – отново проблем с гумите.

Богдан Цветков, отдел „Пътна полиция“ при ГДНП: „Констатирана е опасна техническа неизправност – на полуремаркето една от гумите е разкъсана и липсва част от протектора. Ще му бъде издадено наказателно постановление. Глобата е в размер на 255 евро.“

За по-голяма безопасност на пътуващите през уикенда се въвеждат ограничения за камионите. От днес от 16:00 до 23:00 ч. е забранено движението на тирове по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле. Забраната ще важи и в неделя от 15:30 до 22:00 ч.

В следобедните часове полицията започна да отбива камионите на АМ „Струма“. Някои шофьори дори не бяха разбрали за забраната, а други не бяха доволни от условията по паркингите.

Владимир Вешев, шофьор: „Не можем да разберем какво става. Има светлинно табло, спират ни. От АПИ казват, че няма забрана в посока София. Никой не може да разбере за какво става въпрос.“

Екатерина, шофьор: „Да, знаех за забраната, но не е редно. Ето, аз съм жена – тоалетна, вода... На запад навсякъде има, тук сме като кучета.“

Мила, шофьор: „Те се опитват да се изтеглят по-рано, но не знам колко от тях ще се справят. По принцип трафикът ще е по-лек.“

В хода на проверките не малко камиони са спрени от движение заради технически неизправности, като именно за тях контролните органи следят особено внимателно.

По темата работиха: Алекс Христов, Антония Сукалинска и Светлин Балкански

#АМ "Струма"  #контрол на пътя #АМ "Тракия" #камиони #тирове #катастрофи

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