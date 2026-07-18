Orange Bowl - стадионът, който превърна Маями в спортна столица

Открит през 1937 година, Orange Bowl повече от седем десетилетия е сред най-емблематичните спортни съоръжения в Съединените щати. Разположен в непосредствена близост до квартал „Малката Хавана“, стадионът се превръща в символ на Маями и в дом на едни от най-запомнящите се двубои в историята на американския футбол.

Именно тук през 1984 година университетът на Маями печели първата национална титла в своята история – успех, който поставя началото на възхода на „Маями Харикейнс“ и превръща програмата в една от най-разпознаваемите сили в колежанския футбол.

Orange Bowl е и една от малкото арени в САЩ, оставили трайна следа в историята на Националната футболна лига. Между 1968 и 1979 година стадионът е домакин на пет издания на Супербоул, което затвърждава мястото му сред най-престижните спортни съоръжения в страната.

Днес обаче легендарната арена съществува единствено в спомените. Разрушаването на оригиналния Orange Bowl започва през 2008 година, а четири години по-късно на негово място израства LoanDepot Park – модерният дом на бейзболния тим на Маями Марлинс.

С капацитет от близо 37 000 зрители, подвижен покрив и една от най-съвременните инфраструктури в Мейджър лийг бейзбол, съоръжението се нарежда сред най-впечатляващите бейзболни стадиони в Северна Америка.

Връзката с легендарния Orange Bowl обаче не е прекъсната. Пред LoanDepot Park и днес могат да се видят част от оригиналните оранжеви седалки от стария стадион, а елементи от емблематичния му надпис са превърнати в мемориал, който пази спомена за едно от най-великите спортни места в историята на Маями.

Днес градът пише новите си спортни истории на други арени, но наследството на Orange Bowl продължава да бъде неизменна част от неговата идентичност. Защото всяко голямо спортно събитие има своя сцена, а всяка легендарна сцена оставя след себе си история, която не избледнява.