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Магазинът на Снууп Дог край SoFi Stadium посреща феновете на Мондиал 2026

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Редки винили, албуми с автографи на световни музикални легенди и футболни запалянковци от цял свят се срещат в емблематичния RnG Records в Лос Анджелис

Магазинът на Снууп Дог край SoFi Stadium посреща феновете на Мондиал 2026
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Само на няколко минути от SoFi Stadium в Лос Анджелис се намира едно от най-интересните места за почитателите на музиката по време на световното първенство по футбол. Магазинът RnG Records, сред чиито съсобственици е рап легендата Снууп Дог, се превърна в притегателна точка за фенове, колекционери и туристи.

"RnG Records е един от домовете на хип-хоп културата в региона. Това е много рядко издание на албума Ten Till Midnight, зад който стои основно Снууп Дог. Продава се ексклузивно тук и трудно може да бъде намерено другаде“, разказа собственикът на магазина Густаво.

Освен лимитирани издания, в магазина се съхранява и своеобразен музей на музиката. Сред най-ценните експонати са винили с автографи на Снууп Дог, Лорън Хил, Майлс Дейвис и Guns N' Roses, както и емблематични албуми на The Beatles, Майкъл Джексън и Ози Озбърн. Специално място заема и легендарната обложка с банана на Анди Уорхол за The Velvet Underground & Nico, смятана за една от най-влиятелните в историята на музиката.

"Основната ни цел е да разказваме историята на хип-хопа, но искаме хората да откриват музика от всички жанрове. Затова тук могат да се видят както класически рап албуми, така и джаз, рок, поп и метъл“, обясни Густаво.

Според него домакинството на Световното първенство е донесло и нова публика.

"Футболът е отличен посланик. Той събира хора независимо от религията, цвета на кожата или откъде идват. Това е шанс всички да си прекараме добре – било то чрез футбола или чрез музиката“, каза още собственикът на RnG Records.

#SoFi Stadium #Снууп дог #Мондиал 2026

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