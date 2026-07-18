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Българската класика откри 21-вото издание на "Правец Арт Найтс"

Миглена Стойчева от Миглена Стойчева
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Снимка: БНТ
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Снощи се откри 21-вото издание на фестивала "Правец Арт Найтс". Тази година събитието е част от Националния културен календар, а програмата залага на две от запазените марки на Софийската филхармония – изпълнението на български композитори и представянето на музикалната партитура на големи филмови хитове.

Тази година Софийската филхармония залага на програма, която не просто да говори на ума, сърцето или душата на слушателите, а на музикална селекция, която кара нашата българска кръв да бушува, събудена от самобитната красота в творбите на Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Марин Големинов и Веселин Стоянов.

Какво по-хубаво от това да чуеш националният ни дух, претворен в пищни и мощни мелодии и всичко това да се случи в прегръдката на Стара планина и под открито небе. Найден Тодоров обаче знае, че е трудно българинът да бъде убеден да слуша българската класика.

Найден Тодоров – директор на Софийската филхармония: "Българинът не иска да ходи на концерти с българска музика, но когато по някакъв начин успеем да го изнудим да влезе на концерта, той е изключително щастлив и горд от това, което чува и това го виждаме всеки път, когато правим концерти с българска музика. Всеки един случай имаме проблем да обясним на хората защо трябва да влязат в залата и след това имаме проблем да ги изкараме от залата."

За повече от 20 години фестивалът в Правец се превърна в утвърдено музикално събитие. Доказва го и включването му в Националния културен календар.

Лъчезар Тодоров – председател на сдружение "Моцартови празници `04": "Ние се опитваме едновременно да следваме това, което хората търсят и едновременно с това се опитваме да запазим и така другият от основните принципи на фестивала, а това е да срещаме хора, колкото може повече хора неизкушени хора, да ги срещаме с класическата музика и с високото изкуство и да ги запалваме да бъдат нейни почитатели."

И в Правец публиката не остана равнодушна към красотата на българските мелодии и на финала си тръгна от езерото с усещането, че е преживяла не просто една прекрасна вечер, а че е намерила повод да си припомни какво е усещането за национална гордост, след досега с голямото българско изкуство.

#Правец #найден тодоров #Софийска филхармония

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