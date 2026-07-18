Министерството на туризма с нови мерки за по-добър сезон и реклама на Черноморието

Министерството на туризма стартира нов пакет от инициативи, насочени както към подобряване качеството на туристическите услуги, така и към по-активното популяризиране на България като туристическа дестинация.

Сред новостите е откриването на изнесени приемни по Северното и Южното Черноморие. Те ще бъдат разположени в курортите Златни пясъци и Слънчев бряг, където ще се приемат сигнали и по този начин ще има пряк контакт с туристите и бизнеса. Идеята е проблемите да се установяват и решават още на място, което според министъра на туризма Илин Димитров ще подобри качеството на предлаганите услуги.

Успоредно с това започва и националната кампания „България празнува“, чрез която ще бъдат представени фестивалите във всички области на страната. За всяка област ще бъдат създадени специални видео- и аудиоматериали с цел привличане на повече посетители.

По оценка на министъра летният сезон по Черноморието е стартирал по-слабо от предварителните очаквания, но през последните седмици изоставането е компенсирано. Към момента туристическият поток е съпоставим с този от миналата година, а ако благоприятните метеорологични условия се запазят и през септември, се очаква сезонът да приключи с лек ръст.

Данните от Единната система за туристическа информация показват, че в момента местата за настаняване по Българското Черноморие отчитат висока заетост.