Пожар избухна край Слънчев бряг (СНИМКИ)

Пожар избухна този следобед в района на Слънчев бряг, около вилната зона на несебърското село Кошарица.

Евакуирани са хората от над 15 имота, които са близо до огъня.

Огънят е тръгнал в близост до голяма верига магазин на кръговото кръстовище в посока Обзор. От пожарната служба в Бургас заявиха са БНТ, че горят сухи треви и храсти. На място са изпратени 5 пожарни автомобила. Пожарът е обхванал 100 декара.

Работата на огнеборците е затруднена, заради силния вятър в района, като пожарът се движи в посока село Кошарица.

Към момента няма обхванати постройки и пострадали хора. Ситуацията е динамична.

По темата работиха: Давид Сукнаров и Елеана Цанова