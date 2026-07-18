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Христо Стоичков: Новак Джокович е най-великият в историята на тениса

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Български футбол
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Легендата на българския футбол се срещна с тенисиста на събитие, организирано от ФИФА

Христо Стоичков
Снимка: БТА
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Легендата на българския футбол Христо Стоичков определи Новак Джокович като най-добрия тенисист за всички времена.

Двамата се срещнаха на събитие в Ню Йорк, организирано от ФИФА преди финала на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

"В очакване на големия финал се видяхме и с Новак Джокович! Най-великият в историята на тениса! Пак от Балканите! До купата на световните шампиони казах на Джани - поздравления за най-добрия мондиал! Имах удоволствието да присъствам на много мачове, да видя много стадиони, много фенове, много приятелш, с които съм играл! Футболът е магия, която обединява! И така ще е завинаги", гласи публикация на Стоичков в социалната мрежа "Фейсбук".

В профила си в "Инстаграм" дългогодишният български национал сподели снимки с президента на ФИФА Дажни Инфантино, вратаря на Кабо Веде - Возиня, Рене Игита и Патрик Клуйверт.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от HRISTO STOITCHKOV (@hristo8oficial)


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