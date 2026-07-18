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Бюлент Мюмюнов: Футболът не можеше да предложи по-добър финал

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Спорт
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Спортният журналист на БНТ сподели впечатленията си от Мондиал 2026

Бюлент Мюмюнов: Футболът не можеше да предложи по-добър финал
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Спортният журналист на БНТ Бюлент Мюмюнов смята, че отборите на Аржентина и Испания заслужено ще спорят за световната титла на Мондиал 2026.

Репортерът сподели очакванията си за финала, който можете да наблюдавате пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК.

"Голямо, велико първенство. Футболът не може да предложи по-добър мач. Това са двата най-добри отбора. Две от звездите на терена притежават неземен талант - Ламин Ямал и вероятно най-великия в историята на футбола Лионел Меси, който държи Аржентина на плещите си. Можем да очакваме абсолютно всичко в този равностоен мач. Аржентина може да се измъкне от всичко. Испания има страхотни защита и вратар. Съчетанието между каталунци и баски прави отбора почти непобедим. Все още не сме видели най-доброто от Ламин Ямал. Който и да победи, ще е празник за футбола", сподели той в интервю за предаването "Говори сега".

Бюлент бе репортер и по време на Мондиал 2022 в Катар.

"Това първенство е различно. В Катар всичко бе на едно място. Можеш да гледаш четири мача на ден. Според мен това повече няма да се повтори. В другия спектър се случват нещата в Северна Америка. Това първенство бе най-скъпото в историята. Познавам аржентинци, които си продадоха къщите и колите, за да гледат мачовете. Срещнах много българи, които също са превъзмогнали цените. Това е най-посещаваното първенство", допълни Мюмюнов.

Според него е възможно да видим резултатен финал, подобно на този през 2022, между Аржентина и Франция, който завърши при резултат 3:3 след 120 минути игра.

"До момента много от моите желания и прогнози се сбъднаха. Исках финал между Испания и Аржентина, но не го вярвах. Искам да има голове. Искам ранен гол, за да се отвори гола. Искам Меси и Ямал да вкарат. Надявам се на най-малко четири гола", завърши Мюмюнов.

Вижте цялото интервю във видеото.

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