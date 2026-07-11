Бюлент Мюмюнов за изживяването Мондиал 2026

Репортерът на БНТ Бюлент Мюмюнов разказа за емоциите, които е изживял отразявайки на живо Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

„Аз лично си изпълних всички задачи, които си бях поставил за това първенство. Имах много работа, заедно с моят приятел и колега Николай Балкански. И мисля, че се връщаме удовлетворени от това, което направихме. Аз лично, за себе си и той от това, което ми каза“, сподели Мюмюнов.

Целият разказ на репортера на БНТ вижте във видеото!