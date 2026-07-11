Новият сезон на сериала „Под прикритие“: Част от актьорите се срещнаха с фенове на Aniventure Comic Con

Един от най-обичаните български сериали се завръща в ефира на БНТ тази есен. Шести сезон на хитовия сериал "Под прикритие" обещава още повече динамика и неочаквани обрати. Той се реализира в копродукция между Falconwing Studio и Българската национална телевизия. Днес част от актьорите се сещнаха с фенове по време на Аniventure Adventure Comic con. По-мащабен и по-зрелищен отвсякога - такъв ще бъде новия шести сезон на "Под прикритие". Една от големите изненади, която да очакват феновете на сериала е завръщането на герои.

Алексанъдр Сано, актьор: „Два типа е завръщането на герои, единия - в моя случай и в случая на персонажа на Мишо Билалов - Косъма и Джаро се завръщат под формата на ретроспекции, които така са в сцени, така образно казано, отгоре-отгоре да ви кажа, зрителя да добие представа за зараждането на тази групировка - как са се срещнали, как са тръгнали нещата. А другите герои, които се завръщат са тези, които са оцелели през останалите пет сезона."

Към вече познатите лица в шести сезон се присъединяват и нови звездни попълнения, сред които Радина Кърджилова и Павел Иванов. Техните персонажи ще внесат още повече напрежение и динамика в историята.

Павел Иванов, актьор: „Ролята е заплетена, сложна и интересна, с огромна арка и много промени, аз съм активна част от подземния свят в шести сезон и е изключително любопитно как се развива това нещо през развитието на сезона, не е тайна, че трудът е много и коства безсънни нощи, екипът снима потоянно, дълги часове, месеци наред, но съм сигурен, че този труд ще даде своето отражение."

С нетърпение и феновете на сериала очакват да видят как ще се развие сюжета.

Софи Захариева: „Очаквам да е още брутално, още по-завъртяно, много по-драматично да се покаже още повече от същността на героите, емоционалните, дълбоки проблеми, които има." Мартин Георгиев: „Сериалът е имал много обрати, които са ме изумявали, всеки следващ обрат е нещо, което изобщо не си очаквал да се случи и това е нещото което най-много поддържа интереса.“ Кристиян Цветков: „Това, което казвам на всеки, на който препоръчвам сериала и мисля, че досега винаги е работило е - каквото и да правиш като изгледаш първи епизод, на 1000 процента съм сигурен, че няма да познаеш как ще завърши сериала."

Очаквайте новия шести сезон ан "Под прикритие" тази есен в ефира на БНТ.