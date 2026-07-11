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В по-голямата част от страната ще остане ясно времето

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През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна.

Утре още от сутринта над Северозападна България, до вечерта над по-голямата част от страната, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София - около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°.

В понеделник в Западна България времето ще бъде предимно слънчево. В Източна и планинските райони ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°. Във вторник вятърът ще отслабне. В цялата страна ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има след обяд, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще се повишат с градус-два.

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