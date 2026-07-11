БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна...
18:10, 11.07.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката...
16:48, 11.07.2026
Чете се за: 00:55 мин.
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
09:18, 11.07.2026
Чете се за: 01:12 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 11.07.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 11.07.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:45, 11.07.2026
Автобус „лети“ по магистралата: Зрителски сигнал за...
20:35, 11.07.2026
След поредната жертва на пътя: Главният секретар на МВР разпореди...
20:15, 11.07.2026
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона, причинил тежката...
19:35, 11.07.2026
Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане...
19:20, 11.07.2026
БНТ 3 ще излъчва европейското първенство по лека атлетика до 18 г.
19:00, 11.07.2026
Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за...
17:20, 11.07.2026
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
5
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
6
Двамата пострадали при катастрофата край Карнобат са в стабилно...
Реклама
Най-четени
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
5
Турция забрани къпането в Черно море
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 11.07.2026 г., 12:25
Спортни новини 10.07.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 10.07.2026
Спортни новини 10.07.2026 г. - 12:25 ч.
12:25, 10.07.2026
Спортни новини 09.07.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 09.07.2026
Спортни новини 09.07.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 09.07.2026
Спортни новини 08.07.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 08.07.2026
Реклама
Водещи новини
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните...
14:58, 11.07.2026
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за президент ще има, а санкциите срещу Пеевски трябва да заработят и в България
19:00, 11.07.2026
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане изключително печеливш, а България - енергиен портал за Източна Европа
19:35, 11.07.2026
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна България“
18:06, 11.07.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа...
16:08, 11.07.2026
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От началото на май 11 души са загинали в катастрофи с ТИР-ове у нас
12:22, 11.07.2026
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Министърът на туризма: С агресивна реклама и много инициативи се...
10:32, 11.07.2026
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
13:18, 11.07.2026
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ