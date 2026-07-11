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Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане изключително печеливш, а България - енергиен портал за Източна Европа

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Вицепремиерът заяви, че кабинетът защитава националния интерес в Европа, обеща намаляване на високите заплати в държавните дружества и увери, че досиетата няма да бъдат закривани.

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Договорът с „Боташ“ може да стане изключително печеливш, а България - енергиен портал за Източна Европа. Това заяви в „Говори сега“ вицепремиерът Иво Христов. Той защити решението на правителството за 15-месечното замразяване на договора с турската компания „Боташ“, като заяви, че споразумението има потенциал да се превърне в печелившо за България и да превърне страната в ключов енергиен център за региона.

Иво Христов, вицепремиер: „Президентът никога не е твърдял, че договорът е бил печеливш към момента на подписването му. Той беше сключен в условията на форсмажор, когато България остана без доставки на газ. Тогава това споразумение спаси българските потребители и икономиката от енергиен срив. Договорът имаше потенциал да бъде много печеливш, но впоследствие съвсем съзнателно не беше използван с необходимите количества газ и затова започнаха да се трупат загуби. Сега се открива възможност той да стане изключително печеливш.“

По думите му България има шанс да се превърне в основен енергиен портал за Източна Европа.

„Условията България да стане енергиен портал за цяла Източна Европа вече са налице. Договореностите, постигнати в Анкара, откриват именно тази възможност. Това е голям дипломатически успех за страната ни и през следващите месеци той ще бъде развит.“

Според Христов България е защитила успешно националния си интерес при преговорите по 21-вия пакет европейски санкции.

„Не е вярно, че сме се отказали от позицията си. Напротив – България постави конкретни условия по три точки и те бяха приети. За първи път страната ни успя реално да повлияе върху европейската политика по изключително чувствителна тема. Смятам, че България направи услуга на Европа, защото религията не трябва да бъде използвана като инструмент във въоръжени конфликти.“

Христов заяви, че управлението се различава от предишните модели на управление.

Иво Христов, вицепремиер: „Дълги години българската политическа класа разчиташе повече на подкрепа отвън, отколкото на доверието на собствените си избиратели. Срещу тази подкрепа често се жертваше българският национален интерес. Ние променяме тази логика. Избирателите ни дават властта, а наш дълг е да защитаваме техните интереси – както в България, така и в Европа.“

Вицепремиерът коментира и високите възнаграждения в държавните предприятия, включително в НДК.

Иво Христов, вицепремиер: „Тази заплата е заварена от предишното управление. Не съм участвал в определянето ѝ. Осъждам подобни възнаграждения и тя ще бъде намалена. Смятам, че методиката за определяне на заплатите в държавните дружества е порочна и те трябва да бъдат коригирани надолу. Само в отделни предприятия високите възнаграждения могат да бъдат оправдани с огромната отговорност на ръководството.“

По повод намерението Комисията по досиетата да бъде закрита Христов увери, че достъпът до архивите няма да бъде ограничен.

„Не просто няма да закрием досиетата – ще ги направим по-достъпни. Сегашният режим за достъп се запазва, а паралелно ще бъде извършена дигитализация, така че в бъдеще всеки гражданин да има по-лесен достъп до архивите.“

Христов увери, че управляващите ще реагират безкомпромисно при случаи на корупция.

„Нашата партия дойде на власт с обещанието да се бори с корупцията и това остава наша основна кауза. Никое управление не е имунизирано срещу подобни случаи, но когато има доказателства за злоупотреби, ще реагираме незабавно и без компромиси.“

Вижте целия разговор във видеото

#договор с "Боташ" #вицепремиер #Иво христов

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