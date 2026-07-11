Поставят "Семирамида" в Античния театър в Пловдив

Античният театър в Пловдив тази вечер посреща една от най-рядко поставяните опери на Джоакино Росини – „Семирамида“.
Заглавието е сред акцентите в програмата на Opera Open и се смята за върха на драматичното творчество на композитора.
Огромният мащаб на партитурата и изключително високите вокални изисквания към солистите правят операта рядък гост на световните сцени.
Специален консултант на продукцията е световно признатото българско сопрано Дарина Такова, за която Семирамида е една от знаковите роли в международната ѝ кариера.
В образа на вавилонската царица влиза Мария Радоева, която се завръща към ролята след близо десетилетие с нов вокален прочит.
В спектакъла участват солисти от няколко европейски държави, а постановката е на Густав Кун.
Дарина Такова, оперна певица: "Семирамида е една грандиозна опера, истински шедьовър. Там, където геният на Росини се е излял наистина като циклон, като ураган. Когато се открие примадоната, вече има карт бланщ да се направи всичко останало, защото става въпрос за нещо много сложно като образ като вокална техника, като персонаж, като сила на персонажа."