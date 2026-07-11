Поставят "Семирамида" в Античния театър в Пловдив

Античният театър в Пловдив тази вечер посреща една от най-рядко поставяните опери на Джоакино Росини – „Семирамида“.

Заглавието е сред акцентите в програмата на Opera Open и се смята за върха на драматичното творчество на композитора.

Огромният мащаб на партитурата и изключително високите вокални изисквания към солистите правят операта рядък гост на световните сцени.

Специален консултант на продукцията е световно признатото българско сопрано Дарина Такова, за която Семирамида е една от знаковите роли в международната ѝ кариера.

В образа на вавилонската царица влиза Мария Радоева, която се завръща към ролята след близо десетилетие с нов вокален прочит.

В спектакъла участват солисти от няколко европейски държави, а постановката е на Густав Кун.