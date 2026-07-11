Спряха гонка с автомобили във Велико Търново, двама са задържани

В петък през нощта около 01:30 е получен сигнал на телефон 112 за силен шум от автомобили, форсиране на двигатели в района на Търговски парк -Велико Търново, на ул. “Магистрална“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция.

Три екипа на полицията са изпратени към мястото.

На място са установени две коли, които в този момент са се готвели да потеглят при зелен сигнал на светофара с форсиране на двигателите.

Зад воланите са били две момчета та 18 и 19 години от ВеликоТърново, неизвестни до момента на полицията.

Те са задържани за срок до 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство.

Последвала е проверка на още 37 автомобила, 1 мотоциклет, събрани в района и 56 души, които са били на място.

Други нарушения не са установени.