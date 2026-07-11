Двамата пострадали при катастрофата край Карнобат са в стабилно състояние

Двамата мъже, пострадали при катастрофата с ТИР на АМ "Тракия" край Карнобат са в стабилно състояние. Единият от тях, на 29 години, беше транспортиран с хеликоптер до УМБАЛ "Бургас" със счупване на предмишница.

Другият ранен -на 46 години, е в отделението по реанимация на частна болница в града, с контузия на черния дроб.

Проверките веднага след катастрофата са показали, че ограничителните системи са изпълнени съгласно всички изисквания от 2014 година, когато е извършен ремонтът на участъка, сцеплението е два пъти над нормите, наред е и самата асфалтова настилка, каза началникът на Областното пътно управление Бургас - инж. Митко Порязов.

инж. Митко Порязов, нач. Областно пътно управление-Бургас: "След това се приеме нова наредба която изисква подмяната на същите ограничителни системи в по-нов вид и по-нов клас, които да отговарят на по-нови, съвременни изисквания. Поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. В участъка, който е между Карнобат и Бургас една част са подменени, така че вървим поетапно. За какъв кола задържане са проектирани и могат ли да спрат тежкотоварен камион? До колко килограма? Те са проектирани за задържане на по-високо тежкотоварни автомобили Това са така наречените триволнови системи които са по-широки от стандартните и съответно могат да спрат по-тежкотоварни автомобили. Над 10 тона могат да задържат."

Разследването на тежката катастрофа край Карнобат продължава. Тепърва, разбира се, ще се изясняват и точните причини за инцидента Това, което ние видяхме през вчерашния ден е, че 56-та годишният шофьор на камиона беше обут по домашни чехли и като предразследващите той е споделил, че причина за катастрофата е спукана гума.

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