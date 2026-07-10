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На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от катастрофата на АМ „Тракия“, каза регионалният министър Иван Шишков

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поредна трагедия bdquoтракияldquo тир отново скъса мантинела помете две коли насрещното
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На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от катастрофата на АМ „Тракия“. Това заяви регионалният министър Иван Шишков, който пристигна на мястото на фаталното произшествие. По думите му в поредицата от тежки инциденти с камиони има много „странни“ обстоятелства.

Иван Шишков, регионален министър: „Това върху, което се работи от последните седмици е точно това - да имаме координация в реално време и да можем много бързо да намираме проблемите. Ще ви кажа странни неща - миналия тир шофьорът малко преди катастрофата беше засечен с чаша в ръка и телефон. Ще проверим отново манталитетите. Това, което се случва с тировете, начинът, по който се движат по пътищата е много обезпокоителен. В рамките на няколко седмици се случиха няколко много странни катастрофи с тирове. Те навлизат в нетипичен ъгъл и минават през манталите.“

Според него това е проблемът, защото никой не очаква камионите да влизат под такъв ъгъл. Проблемът не е в мантинелите, а в отношението на шофьорите на камионите. Шофьорите се държат неадекватно по пътищата, заяви Шишков.

Иван Шишков, регионален министър: „Странното е, че в движението си имаме съмнение, че шофьорът в продължение на една седмица се е движил в съвсем близки райони. Странното е, че в движението си имаме съмнения от това, което се вижда от ТОЛ камерите, че е правил много празни курсове в двете посоки. Тепърва много неща ще проверяваме. Очевидно е, че шофьорите се държат на пътя по един напълно неадекватен начин и това няма да продължава.“

По отношение за намаляване на максимално позволената скорост на АМ „Тракия“ министърът коментира:

Иван Шишков, регионален министър: „Тирът се е движил с минимално превишена скорост. От една от камерите имам информация, че се е движил с 97 км в час. Но според мен огромният проблем не е даже в скоростта, а в манталитета.“

Министър Шишков подчерта, че контролът ще бъде завишен отвсякъде където може. И определи катастрофата на магистрала „Тракия“ като част от тенденция за „нетипична катастрофа“.

Иван Шишков, регионален министър: „Наистина проблемът е много по-различен. Трябва и транспортния сектор и шофьорите трябва да разберат, че така повече няма как да се случи. Най-вероятно имат дефицит на кадри, може би заспиват, не знаем от какво се случва.“

#Иван Шишков #катастрофа на АМ "Тракия"

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