На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от катастрофата на АМ „Тракия“, каза регионалният министър Иван Шишков

На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от катастрофата на АМ „Тракия“. Това заяви регионалният министър Иван Шишков, който пристигна на мястото на фаталното произшествие. По думите му в поредицата от тежки инциденти с камиони има много „странни“ обстоятелства.

Иван Шишков, регионален министър: „Това върху, което се работи от последните седмици е точно това - да имаме координация в реално време и да можем много бързо да намираме проблемите. Ще ви кажа странни неща - миналия тир шофьорът малко преди катастрофата беше засечен с чаша в ръка и телефон. Ще проверим отново манталитетите. Това, което се случва с тировете, начинът, по който се движат по пътищата е много обезпокоителен. В рамките на няколко седмици се случиха няколко много странни катастрофи с тирове. Те навлизат в нетипичен ъгъл и минават през манталите.“

Според него това е проблемът, защото никой не очаква камионите да влизат под такъв ъгъл. Проблемът не е в мантинелите, а в отношението на шофьорите на камионите. Шофьорите се държат неадекватно по пътищата, заяви Шишков.

Иван Шишков, регионален министър: „Странното е, че в движението си имаме съмнение, че шофьорът в продължение на една седмица се е движил в съвсем близки райони. Странното е, че в движението си имаме съмнения от това, което се вижда от ТОЛ камерите, че е правил много празни курсове в двете посоки. Тепърва много неща ще проверяваме. Очевидно е, че шофьорите се държат на пътя по един напълно неадекватен начин и това няма да продължава.“

По отношение за намаляване на максимално позволената скорост на АМ „Тракия“ министърът коментира:

Иван Шишков, регионален министър: „Тирът се е движил с минимално превишена скорост. От една от камерите имам информация, че се е движил с 97 км в час. Но според мен огромният проблем не е даже в скоростта, а в манталитета.“

Министър Шишков подчерта, че контролът ще бъде завишен отвсякъде където може. И определи катастрофата на магистрала „Тракия“ като част от тенденция за „нетипична катастрофа“.