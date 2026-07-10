Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Областната администрация в Ямбол активира системата BG-ALERT заради тежката катастрофа на на 311-ия километър на АМ "Тракия". Във връзка с инцидента движението временно се пренасочва.

Автомобилите, пътуващи в посока Бургас, ще бъдат отклонявани при пътен възел "Зимница", като ще преминават по път I-6 през пътен възел "Петолъчката" и след това ще продължават към Бургас.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков отправи апел към всички водачи:

"Моля, всички шофьори да проявят търпение и разбиране заради въведената временна организация на движението. Спазвайте указанията на служителите на МВР и пътните знаци, не предприемайте рискови маневри и шофирайте с повишено внимание. Най-важното е всеки да достигне безопасно до своята дестинация."

От Областната администрация в Ямбол призовават гражданите да следят актуалната информация за пътната обстановка и да планират пътуванията си, като се съобразяват с временната организация на движението.