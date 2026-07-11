Градушка унищожи реколтата в с. Горна Рибица

Опустошителна градушка удари струмянското село Горна Рибница. Унищожени са зеленчукови градини и овошки. В селото живеят едва 4-има постоянни жители. По думите им бурята е повредила сериозно и пътя, който води до селото.

77-годишният Захари Тушански отглежда зеленчуци и овошки в родното си село, за да се подпомага. Казва, че досега се е радвал на добра реколта, а миналата година със спечеленото е успял да оперира и едното си око. Градушка обаче попарва плановете му за това лято.

Захари Тушански:

"Такава е картината и в двете ти градини? Да. По същия начин. Предишния ден копах тука. - Какво беше засадил?-Домати. -Защото не личи. Еми, я глей -коренчетата стърчат, я го я."

Унищожени са и насадените картофи, праз, чушки и боб. В селото живеят само четирима души и разказват, че от небето са падали ледени късове с големината на орех.

Христо Христов: "Бурята беше много страшна. Аз съм 60 години, в моя живот такова нещо не съм видял."

Дъждът е изровил и пътя към селото. Щети има и в съседното Гореме. От Община Струмяни обещават помощ за пътищата.

Емил Илиев, кмет на община Струмяни: "Сега сме подготвили изпращането на булдозер, който да прогони пътищата, да почисти канавките с наличната техника."

Но уточняват, че няма какво да се направи за унищожената реколта.

Емил Илиев, кмет на община Струмяни: "Това е лична отговорност на хората. Би трябвало да се застраховат от природни катаклизми и тези събития."

Дядо Захари обаче получава едва 171 евро пенсия и казва, че не може да отдели от тях за застраховка. Не успял да събере достатъчно стаж, тъй като дълги години се грижел за болния си баща. Затова разчита на изкараното от градината и търси помощ от властта.