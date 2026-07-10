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Продължават снимките на новия български сериал "Летище"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Започнаха снимките на втория снимачен блок на новия български игрален сериал "Летище". 12-серийният филм е в жанра “драмеди” и е копродукция между Falconwing Studio и Българската национална телевизия.

Сериалът изследва предизвикателствата, пред които са изправени авиационните служители, и цената, която те плащат в личния си живот. В главните роли ще видим Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова и Евелина Бибова.

Павел Иванов, актьор: “Името на героя е Алек Генов, интересен е с изключително сложната арка на художественото си присъствие в сюжетостроенето на сериала, защото започва като пилот-контрабандист, който се е отказал от системата на гражданската авиация, впоследствие се връща към големите самолети.”

Филип Буков, актьор: “Името на моят персонаж е Борис Марков. Той е пилот, командир на самолет. Авиацията за мен винаги е била много интересна, така че за мен е огромно удоволствие да се превъплатя в тази роля.”

Изпълнителни продуценти на “Летище” са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Оператор е Борис Славков, а режисьор Тодор Чапкънов.

Тодор Чапкънов, режисьор: “Да направим нещо мащабно, интересно и забавно. Има потенциал за всичките тези неща. Да намерим това, което всички ние като пасажери на полети знаем, да покажем нещо, което не знаем.”

"Летище" е част от филмопроизводството на БНТ – най-големия продуцент на телевизионно кино в България.

Миладин Гергов, директор на Дирекция “ТВФ – Студия Екран”: “И се надявам тези положени усилия от всички нас да се оправдаят и българският телевизионен зрител да хареса крайния резултат от нашата работа.”

Снимките на “Летище” продължават във Варна. Премиерата на сериала е планирана за 2027 година в ефира на Българската национална телевизия.

#сериал "Летище" #нов сериал по БНТ #нов сериал

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