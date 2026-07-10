Унай Симон: Ако дадеш всичко от себе си, ще бъдеш една крачка по-близо до успеха

Вратарят на Испания, който постави нов рекорд за най-дълга суха серия в историята на световните първенства, вярва, че отдадеността и колективният дух са ключът към успеха преди четвъртфинала с Белгия
Вратарят на Испания Унай Симон влиза в четвъртфиналния сблъсък срещу Белгия на Мондиал 2026 не само като един от лидерите на европейския шампион, но и като новия рекордьор по най-дълга серия без допуснат гол в историята на световните първенства. Стражът записа 519 поредни минути със "суха" мрежа на шампионатите през 2022 и 2026 година, подобрявайки легендарното постижение на Валтер Дзенга от 517 минути.
Въпреки историческото си постижение Симон остава здраво стъпил на земята и поставя отбора над индивидуалните отличия.
"Не мисля, че съм роден с дух на победител. Винаги съм вярвал, че просто трябва да даваш всичко от себе си. На това са ме учили и това е посланието, което искам да предам. Ако дадеш всичко от себе си, ще бъдеш една крачка по-близо до успеха“, сподели испанският национал.
Той отдаде силното представяне на отбора на работата, свършена под ръководството на селекционера Луис де ла Фуенте, и на ясната игрова идентичност на испанския състав.
"Намираме се в подем не само заради световното първенство, а и заради всичко, което изградихме при Луис. Футболистите пред мен са толкова мотивирани да играят с топката, че това няма как да не се отрази и на мен. Всички сме отдадени на каузата и искаме отборът да играе по един и същи начин. Когато работим заедно, наистина можем да се наслаждаваме на футбола“, заяви Симон.
Стражът е категоричен, че дори впечатляващата серия без загуба няма да продължи вечно, но най-важното е начинът, по който Испания приема подобен момент.
"Истината е, че в някакъв момент ще загубим. Но когато това се случи, нека бъде, защото съперникът е бил по-добър, а не защото ние сме му дали тази възможност. Това е правилната нагласа, ако искаме да бъдем успешни“, смята той.
В заключение Симон подчерта, че най-важното наследство на този испански отбор няма да бъдат единствено резултатите.
"Може би сега не го осъзнаваме, но се надявам след години именно този дух да бъде запомнен. Трябва да се борим всеки ден и да не спираме да даваме всичко от себе си. Само тогава, независимо от резултата, можем да си тръгнем с високо вдигнати глави“, завърши испанският вратар.