Унай Симон: Ако дадеш всичко от себе си, ще бъдеш една крачка по-близо до успеха

Вратарят на Испания Унай Симон влиза в четвъртфиналния сблъсък срещу Белгия на Мондиал 2026 не само като един от лидерите на европейския шампион, но и като новия рекордьор по най-дълга серия без допуснат гол в историята на световните първенства. Стражът записа 519 поредни минути със "суха" мрежа на шампионатите през 2022 и 2026 година, подобрявайки легендарното постижение на Валтер Дзенга от 517 минути.

Въпреки историческото си постижение Симон остава здраво стъпил на земята и поставя отбора над индивидуалните отличия.

"Не мисля, че съм роден с дух на победител. Винаги съм вярвал, че просто трябва да даваш всичко от себе си. На това са ме учили и това е посланието, което искам да предам. Ако дадеш всичко от себе си, ще бъдеш една крачка по-близо до успеха“, сподели испанският национал.

Той отдаде силното представяне на отбора на работата, свършена под ръководството на селекционера Луис де ла Фуенте, и на ясната игрова идентичност на испанския състав.

"Намираме се в подем не само заради световното първенство, а и заради всичко, което изградихме при Луис. Футболистите пред мен са толкова мотивирани да играят с топката, че това няма как да не се отрази и на мен. Всички сме отдадени на каузата и искаме отборът да играе по един и същи начин. Когато работим заедно, наистина можем да се наслаждаваме на футбола“, заяви Симон.

Стражът е категоричен, че дори впечатляващата серия без загуба няма да продължи вечно, но най-важното е начинът, по който Испания приема подобен момент.

"Истината е, че в някакъв момент ще загубим. Но когато това се случи, нека бъде, защото съперникът е бил по-добър, а не защото ние сме му дали тази възможност. Това е правилната нагласа, ако искаме да бъдем успешни“, смята той.

В заключение Симон подчерта, че най-важното наследство на този испански отбор няма да бъдат единствено резултатите.