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Ивалин Гунчев: Искаме да сме наравно с най-големите клубове в Лос Анджелис

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
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Спортният директор на ЛА Сол Атлетикс разкри амбициите на клуба, ръководен от българи, и посочи, че крайната цел е участие в професионалния футбол и турнира U.S. Open Cup

Ивалин Гунчев: Искаме да сме наравно с най-големите клубове в Лос Анджелис
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Футболният проект LA Sol Athletics, ръководен от българи в Лос Анджелис, продължава развитието си с амбицията в следващите години да се превърне в част от професионалния футбол в Съединените щати. Главно оперативно лице в клуба е българинът Ивалин Гунчев, който разказа повече за историята и целите на отбора.

"ЛА Сол е нов проект като име. Тази година основахме отбора, но аз съм част от този проект вече три години“, сподели спортният директор на LA Sol Athletics Ивалин Гунчев.

По думите му началото на инициативата е поставено преди близо десетилетие, когато клубът се е състезавал под името LA10, а една от движещите сили зад проекта е била италианската футболна легенда Алесандро дел Пиеро.

"Проектът се роди с идеята да достигне професионално ниво. Днес, след промените в американските лиги, пред нас се открива отлична възможност да представяме Лос Анджелис на още по-високо равнище“, допълни Гунчев.

Според него едно от най-сериозните препятствия пред развитието на футбола в САЩ остава системата „pay-to-play“, при която младите състезатели плащат високи такси, за да тренират.

"Така много талантливи деца отпадат, защото семействата им не могат да си позволят тези разходи. А историята показва, че голяма част от великите футболисти идват именно от по-скромна среда“, смята българинът.

Амбицията на ЛА Сол Атлетикс е постепенно да се утвърди като значим клуб в региона и да достигне до участие в U.S. Open Cup, където може да се изправи срещу отбори от MLS.

"Искаме да се развиваме постоянно и да стигнем възможно най-високо. Следващата ни голяма цел е да спечелим първенството в UPSL и да се класираме за U.S. Open Cup, където бихме могли да срещнем водещите клубове от MLS“, заяви още Ивалин Гунчев.

Вижте целия обект във видеото.

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#Ивалин Гунчев #ЛА Сол Атлетикс #Мондиал 2026

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