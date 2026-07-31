НА ЖИВО: Европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3

Турнирът ще се състои от 31 юли до 16 август.
Париж е готов за шоуто на най-добрите. Тези, които смело се гмурват в дълбокото. Тези, които показват изящество в басейна. Тези, които чупят всички представи за скорост във водата.
Бъдете част от истинския спектакъл и стискайте палци на над 15 българи, които стартират с надежда да сбъднат мечтите си.
Програма на преките предавания по БНТ 3:
31 юли, петък: 15:30 ч. Скокове във вода, отборно
1 август, събота: 18:30 ч. Артистично плуване, дуети - волна програма
1 август, събота: 21:00 ч. Скокове във вода, кула, жени - синхронно
2 август, неделя: 21:55 ч. Скокове във вода, трамплин 1 м - жени
3 август, понед.: 17:00 ч. Артистично плуване, отборно - волна програма
3 август, понед.: 20:00 ч. Скокове във вода, трамплин - мъже
3 август, понед. 22:15 ч. Скокове във вода, кула - жени
4 август, вторник: 20:30 ч. Скокове във вода, кула, мъже - синхронно
4 август, вторник: 22:20 ч. Скокове във вода, трамплин - жени
5 август, сряда: 16:00 ч. Артистично плуване, отборно - акробатика
5 август, сряда: 20:45 ч. Скокове във вода, трамплин - мъже
6 август, четв.: 18:30 ч. Скокове във вода, трамплин, жени - синхронно
6 август, четв.: 20:00 ч. Скокове във вода, кула - мъже
10 август, понед.: 10:30 ч. Плуване, серии
10 август, понед: 19:30 ч. Плуване, финали
11 август, вторник: 10:30 ч. Плуване, серии
11 август, вторник: 19:30 ч. Плуване, финали
12 август, сряда: 10:30 ч. Плуване, серии
12 август, сряда: 19:30 ч. Плуване, финали
13 август, четв.:10:30 ч. Плуване, серии
13 август, четв.: 19:30 ч. Плуване, финали
14 август, петък: 10:30 ч. Плуване, серии
14 август, петък: 19:30 ч. Плуване, финали
15 август: събота: 10:30 ч. Плуване, серии
15 август: събота: 19:30 ч. Плуване, финали
16 август, неделя: 10:30 ч. Плуване, серии
16 август, неделя: 19:30 ч. Плуване, финали
Гледайте европейското първенство по плувни спортове от 31 юли до 16 автуст пряко по БНТ 3.