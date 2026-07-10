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Дани Мърфи: Димитър Бербатов е един от най-добрите футболисти, с които съм играл

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Илиян Енев
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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Бившият национал на Англия не смята, че "Трите лъва" ще спечелят Мондиал 2026

Дани Мърфи: Димитър Бербатов е един от най-добрите футболисти, с които съм играл
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Бившият национал на Англия Дани Мърфи определи Димитър Бербатов като един от най-добрите футболисти, с които е играл.

Англичанинът е на стадион "SoFi", в очакване на четвъртфинала между Испания и Белгия.

"Като англичанин ме боли да кажа, че според мен световен шампион ще е Франция. Не изглежда, че имат слабост, където и да било в отбора. С огневата мощ, която може да се появи в игра от резервната скамейка, в по-късните етапи от турнира, просто е невероятно. Мисля, че за жалост французите ще спечелят", сподели той в интервю за БНТ.

Полузащитникът на "Трите лъва" от 2001 до 2003 година не мисли, че островитяните ще спечелят Мондиал 2026.

"Харесва ми как играе Англия. Мисля, че израстват в хода на турнира. Показаха характер и устойчивост. Най-добрите играчи, Кейн и Белингам, са в най-добрата си форма. Мисля, че ще играем финал. Просто не вярвам, че ще победим французите", допълни Мърфи.

Според него Бербатов е един от най-добрите футболисти в историята на България.

"Имахте по-добри футболисти в миналото, отколкото сега. Имах щастието да играя с Бербатов и той бе един от най-добрите футболисти, с които съм играл. Съкровище за българския футбол и феноменален играч. Играх с него в Тотнъм и правеше страхотни неща на терена. Единственият му проблем е, че премина в Манчестър Юнайтед. Повече не можех да го харесвам, защото съм от Ливърпул", пошегува се Мърфи.

Вижте цялото интервю във видеото.

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