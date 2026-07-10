София Маврова гледа към световния връх след европейския бронз

Талантливата българска джудистка София Маврова се завърна в България след впечатляващото си представяне на eвропейското първенство до 18 години в Испания, откъдето си тръгна с бронзов медал. Въпреки успеха, 14-годишната състезателка призна, че е останала с чувство на неудовлетворение, тъй като е вярвала, че може да стигне още по-далеч.

"Станах трета, но можех повече. Просто направих грешка и затова загубих този мач, който трябваше да спечеля“, сподели Маврова при пристигането си на летище „Васил Левски“.

Бронзовото отличие е още по-ценно, тъй като това беше дебютното участие на младата българка на европейско първенство в тази възрастова група. Въпреки успеха, погледът ѝ вече е насочен към следващото голямо предизвикателство – световния шампионат.

"Надявам се да направя много добър резултат, по-добър от този на Европейското“, заяви тя.

София не крие и гордостта си, че представя България на международната сцена.

"Много хубав спорт е и съм горда, че съм българка и че печеля медали, с които радвам всички“, каза още младата надежда.

Зад успехите на Маврова стоят както усилените тренировки, така и спортните традиции в семейството ѝ. Тя е дъщеря на европейската шампионка по биатлон от 2006 година Павлина Филипова, а неин личен треньор е баща ѝ Стилян Мавров. Именно с неговата помощ талантливата джудистка продължава развитието си, мечтаейки следващият голям успех да бъде световна титла.