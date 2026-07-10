Скандалът с полетите на Пеевски: МВР изпрати в НС справки за пътуванията на лидера на ДПС

МВР изпрати на депутатите двете справки за полетите на Делян Пеевски. Това са справките, изготвени от ГДБОП и ДАНС, обещани вчера от вътрешния министър. От тях става ясно, че проверката на антимафиотите е заради постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и недекларирано пренасяне на пари през границата. От ДПС заявиха, че действията на вътрешното министерство са в грубо нарушение на Конституцията, тъй като са насочени срещу лице с имунитет.

От справките, които не са секретни и ни бяха предоставени от депутати, става ясно, че за 8 години Делян Пеевски има общо 227 полета, като при 135 пътувания е бил сам в самолета. По-голямата част от полетите са тип "чартър", с частни джет-машини, собственост предимно на две дружества. От ГДБОП отбелязват, че за полетите, които са извършени преди 1 януари 2023 проверката продължава, защото за тях не се съхраняват резервационни данни. За периода от 15 юни 2018 до 15 юни 2026 г. са установили 80 лица, които се твърди, че са пътували с Пеевски. Сред изрично посочените имена в справката на ГДБОП са това на Александър Сталийски, който фигурира като летял с Пеевски от София на 21 април 2019-та, но това е единственият полет, чиято дестинация не се сочи. Другите полети са предимно София - Дубай или столицата ни до различни турски градове като Истанбул и Бодрум, в документите които ни бяха предоставени са имената на Цветелина Янева, Цветелина Бойчева, Станислав Божков, Любомир Петров, Венцислав Марков, Добрин Иванов, Георги Петров и адвокат Александър Ангелов.