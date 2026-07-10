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Скандалът с полетите на Пеевски: МВР изпрати в НС справки за пътуванията на лидера на ДПС

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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МВР изпрати на депутатите двете справки за полетите на Делян Пеевски. Това са справките, изготвени от ГДБОП и ДАНС, обещани вчера от вътрешния министър. От тях става ясно, че проверката на антимафиотите е заради постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и недекларирано пренасяне на пари през границата. От ДПС заявиха, че действията на вътрешното министерство са в грубо нарушение на Конституцията, тъй като са насочени срещу лице с имунитет.

От справките, които не са секретни и ни бяха предоставени от депутати, става ясно, че за 8 години Делян Пеевски има общо 227 полета, като при 135 пътувания е бил сам в самолета. По-голямата част от полетите са тип "чартър", с частни джет-машини, собственост предимно на две дружества. От ГДБОП отбелязват, че за полетите, които са извършени преди 1 януари 2023 проверката продължава, защото за тях не се съхраняват резервационни данни. За периода от 15 юни 2018 до 15 юни 2026 г. са установили 80 лица, които се твърди, че са пътували с Пеевски. Сред изрично посочените имена в справката на ГДБОП са това на Александър Сталийски, който фигурира като летял с Пеевски от София на 21 април 2019-та, но това е единственият полет, чиято дестинация не се сочи. Другите полети са предимно София - Дубай или столицата ни до различни турски градове като Истанбул и Бодрум, в документите които ни бяха предоставени са имената на Цветелина Янева, Цветелина Бойчева, Станислав Божков, Любомир Петров, Венцислав Марков, Добрин Иванов, Георги Петров и адвокат Александър Ангелов.

Хамид Хамид, зам.-председател на ПГ на ДПС: „В тази справка онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. В самата справка срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал. Всичко, което изнесе министър Демерджиев, е лъжа.“

Явор Гечев, народен представител от ПГ на "Прогресивна България": „Данните, които изнесе министър Демерджиев да не забравяме, че са официални данни от МВР - това значи, че МВР е излъгало. Повярвайте ми - аз не мисля, че става точно така, но самия и аз, и колегите също си задаваме въпросите. Трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в цялата тая работа, а на всички ни е интересно.“

- БНТ: Какво се съдържа в справката, която ДАНС е изпратила на МВР?

- Справката на ДАНС е направена по искане на МВР и е от резервационните данни в PNR системата. Тя е за периода от 20.06.21 до 15.12.2025. Посочено е, че по данните там до края на юни 2023 има полети само с турския национален превозвач по направления София - Истанбул, София - Дубай и обратно. Съвмеството пътуване на Делян Пеевски и Десислава Атанасова съществува и в двете справки. То се сочи, че е от София до Дубай на 5 април 2024 година, чрез чартър с частен джет. За това пътуване Десислава Атанасова разпространи документи, че е пътувала до Истанбул и обратно до София. В справката се сочи, че не всички авикомпании са посочили данни, а пък тези, които са предоставили не винаги са били пълни и по тази причина не може да бъде направена реална коректна преценка дали е извършено пътуване. Има подробни справки за всички пътувания на Делян Пеевски. Там се появява и нова дестинация - Атина, по която лидерът на ДПС е пътувал сам. В приложените разпечатки от PNR се вижда, че има и много резервации, срещу които е посочено „не е пътувал". Припомням, че вътрешният министър Иван Демерджиев казва, че целта на проверката е и да се види как се заобикалят санкциите по "Магнитски" при плащането на полетите.

#справки за пътуванията #полетите на Пеевски #делян пеевски #скандал #МВР

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