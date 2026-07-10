ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър Демерджиев изнесе, е лъжа

От парламентарната група ДПС заявиха, че получената справка, предоставена от министъра на вътрешните работи, потвърждава тезата на партията, че информацията, представена по време на изслушването на министър Иван Демерджиев в Народното събрание, не отговаря на съдържанието на официалните документи.

По думите на депутата Хамид Хамид справката е била предоставена след съдействие от председателя на парламента:

"Получената справка от министър Демерджиев категорично потвърждава нашата теза, че всичко, което той изнесе на 2 юли на изслушването в пленарна зала, е пълна лъжа. Пълна фантастика, която е само в неговите фантазии. Самият той потвърди това със справка, подписана лично от него. Справката съдържа данни от ГДБОП за оперативно-издирвателни действия, каквито се твърдеше, че са само проверки. Това са оперативно-издирвателни действия, които спрямо лице с имунитет не могат да бъдат извършвани и представляват грубо нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс и Конституцията на Република България."

Според Хамид документът обхваща значително по-кратък период от този, за който министърът е говорил в пленарната зала:

"Самата справка съдържа период, който е доста по-кратък от този, за който господин Демерджиев говореше. Няма абсолютно никакви данни за полети или каквото и да е било за периода от 2018 до 2025 година. Такова нещо справката не съдържа. Тя съдържа доста объркана информация за броя на полетите и броя на лицата."

От ДПС твърдят още, че броят на лицата, фигуриращи в документа, е значително по-малък от публично обявения.

"В тази справка онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете – самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети", каза Хамид.

Той посочи и конкретен пример, свързан с председателя на парламентарната група на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски:

"В самата справка срещу полетите на господин Пеевски знаете ли какво пише? Не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал... Цитират се 75 полета и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал. За голяма част от останалите лица също е записано, че липсват в самите полети и не фигурират като пътници."

По думите му в документа присъстват и данни за други лица, без те да имат отношение към твърденията, направени от министъра:

"Сигурно по света съществуват много полети, на които господин Пеевски също не е пътувал. Няма ги в тази справка. Например адвокат Ангелов е пътувал само веднъж с Turkish Airlines. На борда сигурно е имало 300 души, но тях ги няма в справката. Тиражират се данни за адвокат Ангелов, за дружеството „Черно море“ АД и за поръчка през 2025 година за 11 хиляди евро. Лично проверих в Търговския регистър – господин Ангелов е напуснал това дружество преди пет години и няма никакво отношение към него."

От ДПС заявиха още, че справката съдържа информация от ДАНС, свързана с PNR данни за пътници.

"Потвърждава се обаче нещо много важно. Има две справки от ДАНС, които предоставят информация по PNR. Ние твърдяхме, че това е престъпление и че такива данни могат да се използват само при конкретни случаи. Тази справка потвърждава, че са извършени престъпления, за които трябва да се носи отговорност", каза той.

Хамид повтори, че според ДПС документът опровергава изнесената от министър Демерджиев информация:

"Цялата справка доказва, че всичко, което изнесе министър Демерджиев, е лъжа. Няма никакви 227 полета, няма никакви 80 и колко лица. Интересното е, че фигурират лица, за които няма данни въобще да са летели. Възниква въпросът защо са включени в обща справка, изготвена от ГДБОП. Министър Демерджиев не трябва да се крие зад служителите, които са я изготвили, защото справки за подобни твърдения няма."

На въпрос дали в документа е посочен мотивът за извършената проверка, Хамид отговори отрицателно: