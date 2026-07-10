СГП е разпоредила проверки по сигналите за ползването на данни от резервационните записи на пътниците

Софийската градска прокуратура е разпоредила извършването на проверки за установяване на относимите факти и обстоятелства относно постъпилите в СГП сигнали за ползването на данни от резервационните записи на пътниците (PNR), съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Сигналите са подадени от народни представители, адвокати и граждани и съдържат различни твърдения.

С конкретни действия по проверката ще се заеме Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР. Резултатите следва да бъдат докладвани на прокуратурата и събраните материали да бъдат анализирани от прокурора, за да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване по реда на Наказателно процесуалния кодекс, посочиха от прокуратурата.

Всички действия се осъществяват при стриктно спазване на принципа на законност и в рамките на правомощията на прокуратурата, като СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова. Своевременно ще бъде информирана и обществеността за резултатите от извършените проверки, отбелязаха още от прокуратурата.