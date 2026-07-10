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Министерството на финансите: Започваме мерки за орязване на дефицита още с бюджета за 2027 г.

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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От министерството на финансите вече работят върху мерки за намаляване на дефицита, съобщиха от ведомството за БНТ.

Оттам коментираха още, че действително има разминаване между прогнозния дефицит на Европейската комисия и заложения в бюджета. Причината е, че в план сметката са включени всички пари, необходими за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост, ако обаче инвестициите не се случат, дефицитът ще падне.

От ведомството ще заложат мерки за намаляване на дефицита още в бюджета за 2027 г. и в указания от Брюксел срок, той ще падне под 3 на сто.

#бюджет 2027 година #орязване на дефицита #Министерство на финансите #мерки #новини в Метрото

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