Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), която беше пусната в обращение на 28 януари 2026 година. Емисията е деноминирана в евро, с падеж 28 януари 2031 г. и годишен лихвен купон от 2,75%.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен със 100 млн. евро на проведения на 27 юли 2026 г. аукцион, с което достигна 550 млн. евро номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3,43%.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 183,95 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,84. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 54 базисни точки.