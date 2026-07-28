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Пускат четири нови влака за разширението на третата линия на метрото в София

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:17 мин.
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Пускат четири нови влака за разширението на третата линия на метрото в София
Снимка: Столична община
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Четири допълнителни метровлака "Сименс" ще бъдат пуснати в движение с въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под бул. "Ген. Владимир Вазов", съобщиха от Столичната община. Кметът на София Васил Терзиев е инспектирал новоизграденото трасе преди провеждането на държавната приемателна комисия.

Новият участък включва метростанциите "Стадион Георги Аспарухов", "Бесарабия" и "Ген. Владимир Вазов". Очаква се разширението до квартал "Левски" да осигури възможност на още над 45 хиляди души дневно да използват метрото.

"Метрото продължава да се развива. Работата върви в срок, а целта ни е веднага след приемането на участъка да отворим вратите за хората, за да могат да се придвижват по-удобно и по-бързо. Работим и по следващите разширения", заявява кметът Васил Терзиев.

Новите влакове са оборудвани с високотехнологични системи, които автоматично определят местоположението им по трасето и поддържат постоянна връзка с центъра за управление на движението. В третата линия е внедрена телекомуникационна система за управление на влаковете, която осигурява бързо и сигурно придвижване.

По данни на общината в Линия 3 са въведени технологии с ниво на автоматизация 3 (GoA3), позволяващи автоматизирано управление на влаковете с оператор на борда. Инфраструктурата дава възможност в бъдеще да се премине към ниво 4 (GoA4) – напълно автоматизирана експлоатация.

Предстои новоизграденото трасе да бъде представено пред държавна приемателна комисия, назначена от Дирекцията за национален строителен контрол. След получаване на одобрение участъкът ще бъде открит за експлоатация с редовни курсове с пътници.

Строителството на разширението на третата линия по бул. "Ген. Владимир Вазов" започна на 21 март 2022 г. и е изпълнено изцяло подземно. Проектът се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост със средства в размер на 144,3 млн. евро.

#кметът Васил Терзиев #Столична община #трета линия на метрото #нови метровлакове

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