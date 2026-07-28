БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Борбата с пожарите: Десетки соброволци са готови да помагат при нужда в района на Сандански

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Благоевград
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Всяко лято пожарите поставят на изпитание пожарникари, горски служители и доброволци. Районът на Сандански е сред най-рисковите в страната за възникване на горски пожари. Там десетки хора са готови да тръгнат към огъня още с първия сигнал – без възнаграждение, но с чувство за дълг към хората и природата.

Още с първия сигнал за пожар доброволците към Община Сандански се включват в гасенето заедно с екипите на пожарната. В район, където високите температури, сухата растителност и вятърът превръщат всяка искра в сериозна опасност, бързата реакция често е решаваща.

Панчо Панчев, секретар на Община Сандански и член на доброволното формирование: "Техниката и оборудването са едната страна на монетата, другата страна, може би по-важната, това са нашите доброволци, защото без хора и най-добрата техника не може да свърши нищо."

През последните години формированието получава високопроходими автомобили, защитни облекла, каски и специализирани обувки. Едно от най-необходимите средства за работа при пожар обаче липсва – защитните маски.

Григор Секулов, ръководител на доброволното формирование към Община Сандански: "В момента най-остра нужда имаме от закупуването на маски, тъй като на пожарите се налага да дишаме през тях. Всички знаят колко тежък е въздухът при един пожар."

Нуждата не е случайна. Само през последните дни доброволците вече участваха в няколко пожара в района.

Григор Секулов, ръководител на доброволното формирование към Община Сандански: "Миналата събота и неделя пожарът беше доста силен, имаше лек вятър, а тревата беше около метър – метър и половина суха. Благодарение на бързата намеса на тези момчета и на двата автомобила помогнахме много бързо да бъде овладян."

Повечето доброволци съчетават тази дейност с основната си работа. За тях обаче участието в доброволното формирование не е свободно време, а отговорност.

Слави Германов, доброволец: "Трябва да го приемеш като кауза и да ти идва отвътре да помагаш – на природата, на хората, които имат нужда, при което и да е бедствие."

Доброволците са убедени, че голяма част от пожарите могат да бъдат предотвратени. Повече внимание при боравенето с огън през горещите летни дни би спестило щети, усилия и риск за хората, които всеки път застават на първа линия.

Автор: Десислава Димчева

#помощ от доброволци #борба с пожарите #Община Сандански

Последвайте ни

ТОП 24

Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“ в София, четирима са откарани в болници
1
Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“, има 4 фиша за превишена скорост
3
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско...
МВнР на Иран отново с предупреждение към България
4
МВнР на Иран отново с предупреждение към България
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
5
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път
6
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
2
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Регионални

Опасният инцидент с автобус в София: Продължават проверките за катастрофата на бул. "Цариградско шосе"
Опасният инцидент с автобус в София: Продължават проверките за катастрофата на бул. "Цариградско шосе"
Затруднено е движението между Стара Загора и АМ „Тракия“ Затруднено е движението между Стара Загора и АМ „Тракия“
Чете се за: 00:45 мин.
Делото „Адриан“: Разпитват в синя стая пострадалото дете Делото „Адриан“: Разпитват в синя стая пострадалото дете
Чете се за: 02:12 мин.
Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена в Банкя (СНИМКИ) Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена в Банкя (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
Пускат четири нови влака за разширението на третата линия на метрото в София Пускат четири нови влака за разширението на третата линия на метрото в София
Чете се за: 02:17 мин.
Варненски митничари предотвратиха измами със стоки от Китай Варненски митничари предотвратиха измами със стоки от Китай
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Огненият ад във Франция и Испания: Колко бързо се евакуират десетки хиляди хора
Огненият ад във Франция и Испания: Колко бързо се евакуират десетки...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Опасният инцидент с автобус в София: Продължават проверките за катастрофата на бул. "Цариградско шосе" Опасният инцидент с автобус в София: Продължават проверките за катастрофата на бул. "Цариградско шосе"
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси Южна Япония Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси Южна Япония
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена в Банкя (СНИМКИ) Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена в Банкя (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Бюджетите на ДОО и на НЗОК за 2026 г. са обнародвани в Държавен...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Тръмп: Вашингтон и Техеран водят "много приятелски...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Пускат четири нови влака за разширението на третата линия на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ