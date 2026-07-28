Борбата с пожарите: Десетки соброволци са готови да помагат при нужда в района на Сандански

Всяко лято пожарите поставят на изпитание пожарникари, горски служители и доброволци. Районът на Сандански е сред най-рисковите в страната за възникване на горски пожари. Там десетки хора са готови да тръгнат към огъня още с първия сигнал – без възнаграждение, но с чувство за дълг към хората и природата.

Още с първия сигнал за пожар доброволците към Община Сандански се включват в гасенето заедно с екипите на пожарната. В район, където високите температури, сухата растителност и вятърът превръщат всяка искра в сериозна опасност, бързата реакция често е решаваща.

Панчо Панчев, секретар на Община Сандански и член на доброволното формирование: "Техниката и оборудването са едната страна на монетата, другата страна, може би по-важната, това са нашите доброволци, защото без хора и най-добрата техника не може да свърши нищо."

През последните години формированието получава високопроходими автомобили, защитни облекла, каски и специализирани обувки. Едно от най-необходимите средства за работа при пожар обаче липсва – защитните маски.

Григор Секулов, ръководител на доброволното формирование към Община Сандански: "В момента най-остра нужда имаме от закупуването на маски, тъй като на пожарите се налага да дишаме през тях. Всички знаят колко тежък е въздухът при един пожар."

Нуждата не е случайна. Само през последните дни доброволците вече участваха в няколко пожара в района.

Григор Секулов, ръководител на доброволното формирование към Община Сандански: "Миналата събота и неделя пожарът беше доста силен, имаше лек вятър, а тревата беше около метър – метър и половина суха. Благодарение на бързата намеса на тези момчета и на двата автомобила помогнахме много бързо да бъде овладян."

Повечето доброволци съчетават тази дейност с основната си работа. За тях обаче участието в доброволното формирование не е свободно време, а отговорност.

Слави Германов, доброволец: "Трябва да го приемеш като кауза и да ти идва отвътре да помагаш – на природата, на хората, които имат нужда, при което и да е бедствие."

Доброволците са убедени, че голяма част от пожарите могат да бъдат предотвратени. Повече внимание при боравенето с огън през горещите летни дни би спестило щети, усилия и риск за хората, които всеки път застават на първа линия.

Автор: Десислава Димчева