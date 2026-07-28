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Промените в Изборния кодекс: Второ четене в правната комисия

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Чете се за: 01:52 мин.
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Снимка: БТА
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Правната комисия гледа на второ четене промените в Изборния кодекс. Депутатите върнаха машинния вот от 2021 г. още на първо четене, а хартиена бюлетина ще има само в малките населени места.

Очертава се още преди президентските избори да има нови правила за гласуване. Заявката на управляващите е истинската реформа в Изборния кодекс да се случи след това.

Какво обаче предвиждат промените?

Отпада хартиената бюлетина във всички секции с над 300 избиратели. Отпада и ограничението до 20 секции в страните извън Европейския съюз.

Няма да има вече избирателен район „Чужбина“. Предвижда се още избирателите да използват скенери за лични карти, които автоматично да попълват данните им в електронен списък.

Предлагат се и по-строги правила за социалните мрежи – те да бъдат считани за медии и да бъде забранена агитацията и там.

Предложенията са на „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ДПС, които са обединени в общ законопроект.

Още на първо четене отпаднаха предложенията на „Възраждане“, които бяха с основен фокус единствено и само върху машинното гласуване.

От ГЕРБ-СДС не излязоха със свои предложения.

Очаква се окончателното гласуване на промените в пленарната зала да се случи още в края на тази седмица, а намерението е те да влязат в сила преди президентските избори през есента.

#ПБ #ПП #ДБ #второ четене #секции в чужбина #Изборен кодекс #ДПС

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