Депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов: В Община Варна се подготвя кражба на бюджетни средства в големи размери

Депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов алармира за корупционни схеми в Община Варна. По неговите думи общинската администрация е подготвила две обществени поръчки за близо 9 000 000 млн. евро на цени, които са в пъти по-високи от средните за страната.

Едната поръчка е за текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура на територията на петте района на Община Варна през 2026 и 2027 година. Поръчката е публикувана през месец март тази година и се финализира, като предстои да бъдат избрани изпълнители за всички пет района във Варна. Стойността на обществената поръчка е за 6 833 000 млн. евро без ДДС.

"След като се запознахме в детайли с обществената поръчката, стигнахме до извода, че има достатъчно данни да обявим тази поръчка за корупционна. В нея предварително и изкуствено са завишени цените въз основа, на които всички участници трябва да подадат оферта. Поканени са фирми, които не са от Варна, да подадат оферти за пазарни консултации. Всички 7 фирми са подали сходни оферти. Тези цени са значително по-високи от средните за страната", коментира депутатът Коста Стоянов.

Той даде за пример цените за доставка и полагане на плътен асфалтобетон. Обявените в поръчката цени са между 715 и 894 евро за тон, при средни цени за страната от 220 до 250 евро. "Това е от 3 до 4 пъти повече от средната цена за страната", пресметна Коста Стоянов.

Другата обществена поръчка е за текущ ремонт на тротоарни настилки и елементи на обзавеждане на достъпна среда за нуждите на Община Варна. Тя е на стойност от 2 130 000 млн. евро без ДДС. Тази поръчка е обявена през месец юни и в момента се разглеждат офертите на участниците. Според "Възраждане", цените и в тази процедура са значително завишени от средните за страната.

"Това е корупционна процедура. Ние от "Възраждане" настояваме кметът на Община Варна да прекрати и двете процедури на обща стойност 9 000 000 млн. евро без ДДС. Да ги направи отначало и да се направят пазарни консултации с реалните и актуални цени към днешна дата, а не с такива, които са завишени между 3 и 10 пъти предварително. Тук говорим за кражба на бюджетни средства в особено големи размери. При така поставени предварително завишени цени, по всяка вероятност над 50% от стойността на обществената поръчка ще бъде открадната", смята Коста Стоянов.

Депутатът от "Възраждане" призова кметът на Варна Благомир Коцев да подаде оставка. "Със своето управление Коцев вреди на интересите на Варна. Обществените средства във Варна се крадат по-безобразен начин", каза в заключение народният представител.