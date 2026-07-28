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Затруднено е движението между Стара Загора и АМ „Тракия“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Затруднено е движението между Стара Загора и АМ „Тракия“
Снимка: БТА
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Сериозни затруднения в движението предизвиква ремонт на пътния участък, свързващ Стара Загора с автомагистрала „Тракия“. Още от ранните сутрешни часове се образуват километрични колони от автомобили, а преминаването през участъка отнема часове.

Това е единствената връзка на областния град с автомагистралата, което води до сериозно натоварване на трафика. Автомобилите остават почти неподвижни, а шофьорите чакат с часове, за да преминат през ремонтирания участък.

Към момента няма официална информация какво налага извършването на ремонтните дейности.

#затруднено движение #АМ Тракия #Стара Загора

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