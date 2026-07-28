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Заради ремонт: Ограничения в движението по АМ "Тракия"

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Снимка: БТА/Архив
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На 28 юли временно ще бъде променена организацията на движение на магистрала "Тракия" в посока София заради ремонтни дейности.

Между 6.30 и 12.30 ч. при 27-ия км ще се извършва авариен ремонт на настилката, а между 8.00 и 15.00 ч. в участъка между 61-вия и 64-тия км ще се премахва крайпътна растителност. И в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента.

От Агенция "Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват ограничението до 90 км/ч и поставената пътна сигнализация.

#ремонти по АМ "Тракия" #промяна в движението #АПИ #трафик

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