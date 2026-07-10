Рекорден зрителски интерес към ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ

ФИФА световно първенство по футбол 2026, което единствено Българската национална телевизия излъчва по БНТ 1 и БНТ 3, отбелязва рекорден зрителски интерес. До края на осминафиналите, ФИФА световно първенство по футбол 2026 е достигнало до над пет милиона зрители в България (5 033 017), или 82,3 % от потенциалната телевизионна аудитория.

Най-гледаният мач до момента е този от 6 юли между отборите на Португалия и Испания. Атрактивният, макар не дотам резултатен мач, завършил 0 - 1 в полза на Испания, привлече 820 754 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Според официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria, прякото предаване от Далас е гледано средно от над 650 000 зрители (653 404), което поставя БНТ на лидерска позиция в българския телевизионен ефир с аудиторен дял от 38,7 %, на база възрастова целева група 4+.

Най-гледаните мачове от груповата фаза и шестнайсетинафиналите са съответно срещите Аржентина – Австрия (652 542 средна аудитория, база възрастова целева група 4+) и Бразилия – Япония (597 738 средна аудитория, база възрастова целева група 4+).

Интересът към ФИФА световно първенство по футбол 2026 се пренася и в дигиталните платформи на Българската национална телевизия, които отбелязват рекорден ръст на аудиторията и ангажираността. По време на шампионата, bnt.bg привлича близо 2 милиона нови потребители и отчита 4,9 милиона сесии – увеличение с впечатляващите 95% спрямо предходния период, а bntnews.bg достига 1 милион нови потребители и над 27 милиона потребителски взаимодействия.

Значителен ръст бележат и социалните мрежи на обществената телевизия – официалната Facebook страница реализира 8,44 милиона преглеждания и достига до над 1,8 милиона потребители, а Instagram профилът отчита 7,75 милиона преглеждания и близо 245 хиляди взаимодействия със съдържанието. Особено показателно е, че резултатите в социалните мрежи на обществената телевизия са постигнати изцяло по органичен път, което е категорично доказателство за засиления интерес към съдържанието на БНТ и утвърждава обществената телевизия като водещ източник на актуална информация и спортно съдържание както в ефир, така и в дигитална среда.