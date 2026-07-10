БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради...
Чете се за: 01:17 мин.
Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК
Чете се за: 00:27 мин.
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с...
Чете се за: 00:47 мин.
Финансовите министри от ЕС гласуваха откриването на...
Чете се за: 01:32 мин.
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което...
Чете се за: 05:57 мин.
Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:37 мин.
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рекорден зрителски интерес към ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

Дигиталните платформи на обществената телевизия също регистрират впечатляващ ръст на аудиторията

светът футбол започва фифа световно първенство футбол 2026 бнт
Слушай новината

ФИФА световно първенство по футбол 2026, което единствено Българската национална телевизия излъчва по БНТ 1 и БНТ 3, отбелязва рекорден зрителски интерес. До края на осминафиналите, ФИФА световно първенство по футбол 2026 е достигнало до над пет милиона зрители в България (5 033 017), или 82,3 % от потенциалната телевизионна аудитория.

Най-гледаният мач до момента е този от 6 юли между отборите на Португалия и Испания. Атрактивният, макар не дотам резултатен мач, завършил 0 - 1 в полза на Испания, привлече 820 754 зрители в най-гледания момент от излъчването му. Според официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria, прякото предаване от Далас е гледано средно от над 650 000 зрители (653 404), което поставя БНТ на лидерска позиция в българския телевизионен ефир с аудиторен дял от 38,7 %, на база възрастова целева група 4+.

Най-гледаните мачове от груповата фаза и шестнайсетинафиналите са съответно срещите Аржентина – Австрия (652 542 средна аудитория, база възрастова целева група 4+) и Бразилия – Япония (597 738 средна аудитория, база възрастова целева група 4+).

Интересът към ФИФА световно първенство по футбол 2026 се пренася и в дигиталните платформи на Българската национална телевизия, които отбелязват рекорден ръст на аудиторията и ангажираността. По време на шампионата, bnt.bg привлича близо 2 милиона нови потребители и отчита 4,9 милиона сесии – увеличение с впечатляващите 95% спрямо предходния период, а bntnews.bg достига 1 милион нови потребители и над 27 милиона потребителски взаимодействия.

Значителен ръст бележат и социалните мрежи на обществената телевизия – официалната Facebook страница реализира 8,44 милиона преглеждания и достига до над 1,8 милиона потребители, а Instagram профилът отчита 7,75 милиона преглеждания и близо 245 хиляди взаимодействия със съдържанието. Особено показателно е, че резултатите в социалните мрежи на обществената телевизия са постигнати изцяло по органичен път, което е категорично доказателство за засиления интерес към съдържанието на БНТ и утвърждава обществената телевизия като водещ източник на актуална информация и спортно съдържание както в ефир, така и в дигитална среда.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС сезира прокуратурата
2
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС...
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в парламента
3
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в...
СГП е разпоредила проверки по сигналите за ползването на данни от резервационните записи на пътниците
4
СГП е разпоредила проверки по сигналите за ползването на данни от...
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър Демерджиев изнесе, е лъжа
5
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Световен футбол

Гледайте четвъртфинала Испания - Белгия от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте четвъртфинала Испания - Белгия от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Световен шампион по футбол с голям жест, върна обратно в България знаменит екип от победата над Германия Световен шампион по футбол с голям жест, върна обратно в България знаменит екип от победата над Германия
Чете се за: 01:40 мин.
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
284820
Чете се за: 24:50 мин.
Празненствата в Париж след победата на Франция над Мароко преминаха без инциденти, един полицай е сериозно ранен в Лондон Празненствата в Париж след победата на Франция над Мароко преминаха без инциденти, един полицай е сериозно ранен в Лондон
Чете се за: 02:05 мин.
Начален удар - 10.07.2026 г. Начален удар - 10.07.2026 г.
Чете се за: 00:30 мин.
Селекционерът на Южна Африка Хуго Броос потвърди, че напуска поста Селекционерът на Южна Африка Хуго Броос потвърди, че напуска поста
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край Карнобат (СНИМКИ)
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ "Тракия" Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Финансовите министри от ЕС гласуваха откриването на процедура за прекомерен дефицит за България Финансовите министри от ЕС гласуваха откриването на процедура за прекомерен дефицит за България
Чете се за: 01:32 мин.
По света
"Златният" Килиан Мбапе – френският капитан, който продължава да пише история "Златният" Килиан Мбапе – френският капитан, който продължава да пише история
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Смъртоносни пожари в Испания: Европа търси спасение от жегите (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ