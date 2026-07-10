Достъпът до училищни дворове: Обмислят затягане на режима на ползване извън учебно време

Над 85 от общо 175-те общински училища в София са със свободен достъп до училищните си дворове, като в различните райони действат различни режими на ползване. Столичната община планира това да се промени чрез проект, който предвижда модернизиране и разширяване на училищната инфраструктура. Целта е училищните дворове и спортните съоръжения да бъдат достъпни за гражданите и извън учебно време при осигурен контролиран режим на ползване и евентуално заплащане.

19-о училище в София е създало пространство за спорт и отдих със свободен достъп в кв. „Кривата река“. Училищният двор обаче се заключва след учебните занятия, а видеонаблюдението е постоянно.



Въпреки че достъпът до училищния двор на столичното 19-о училище е ограничен, оградата изглежда по този начин - железата са отрязани и има начин да се влезе.

Клара Арабаджиева, директор на 19-о СУ "Елин Пелин": "Повече от 12 пъти са възстановявани ребрата на оградата, но в рамките на няколко часа те отново се срязват." Клара Арабаджиева - директор на 19-о СУ "Елин Пелин": "Нямат усещане за чистота, за прибиране на отпадъците."

В район "Красно село" основната причина училищните дворове да са без свободен достъп е именно вандалщината.

Цвета Николаева, кмет на район "Красно село": "Случвало се е да се чупят бутилки, директорите след това трябва да си почистят, да се чупят прозорци с топки."

Идеята на Столичната община е училищните дворове да бъдат отворени след учебно време, през ваканциите и в почивните дни, при осигурени мерки за сигурност.

Десислава Желязкова - зам.-кмет по образование, СО: "Работи се по механизъм за достъп – може би с кредитна или дебитна карта, която дава сигурност, че когато ти си заявил кой си и че ще използваш тази инфраструктура, ще я пазиш, защото ако след това я намерим разрушена, ще знаем кого да потърсим."

Пилотно проектът ще се реализира в няколко училища, сред които и 51-во.

Петя Костадинова - зам.-директор на 51-о СУ "Елисавета Багряна": "Ще има голяма спортна зала. Футболно, баскетболно, волейболно игрище. Ще даде възможност на жителите на квартала да спортуват с децата си, със съдействието на СО ще трябва да има и 24 часова охрана."

Получените средства ще се използват от съответните училища, а те ще се превърнат в сърцето на квартала.