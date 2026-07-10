Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо четене бюджета на ДОО

Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той възлиза на 15,2 млрд. евро, като разходите за пенсии са 13,5 млрд. евро.

Преди минути депутатите приеха на първо четене бюджета на ДОО. Предвижда се ръст на пенсиите от 7,8%, социалната пенсия да бъде 183 евро, минималната пенсия – 347 евро, средната пенсия – 543 евро, максималната – 1738 евро. Променят се и праговете, като минималният праг е 620 евро, а максималният достига 2300 евро.

Именно промените на праговете концентрира основният дебат в рамките на обсъждането на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Опозицията заяви, че опитът по този начин да бъде осветена сивата икономика няма да се получи на управляващите. Факт е, че единствено от ДПС декларираха от опозицията, че са готови да подкрепят проектобюджета.

Наталия Ефремова – министър на труда и социалната политика: "Проектът на бюджет на ДОО за 2026 г. гарантира в пълен обхват социалните права на хората и осигурява средства за редовно изплащане на всички социално-осигурителни плащания."

Деница Сачева – ГЕРБ-СДС: "Днес вие сте избрали лесния път, който не е правилния и този бюджет всъщност не наказва сивата икономика, а наказва светлата икономика и това, което наистина си заслужава да се отбележи, че от 1 август един неквалифициран работник ще плаща 6,70 евро повече, един оператор на машина – 15,73 евро, един техник – 23,79 евро."

Мартин Димитров – ДБ: "Казвате, че нямате време за мащабни реформи, но увеличавате минималните осигурителни прагове, които наистина 10 години не са увеличавани, без оценка на въздействието в мотивите на бюджетите. Няма колко човека са засегнати, няма рисковете за регионалното развитие на България, няма оценка на рисковете за повишаване на сивата икономика в местата, в които заплатите са по-ниски."

Милен Трифонов – "Прогресивна България": "Един от начините за борба със сивата икономка и укриване на осигурителни вноски е именно този – да вдигнем минималните осигурителни прагове бавно с анализ без да прекаляваме." Левент Апти – ДПС: "ПГ на ДПС ще подкрепи законопроекта на първо четене. Между първо и второ четене ще предложим конкретни текстове, които още по-силно да обвържат социалната политика с икономическото развитие, повишаването на качеството на пазара на труда, демографската устойчивост и подобряването на жизнения стандарт."

Георги Георгиев – "Възраждане": " Удряте най-бедните, удряте пенсионерите, новите като им взехте ковид добавките, удряте майките, безработните, държавните служители." Асен Василев – ПП: "Минималната пенсия се отпуска за изплатени напълно осигуровки, пълен стаж, пълен работен ден. И ако тя е под линията на бедност, това означава, че човек, който си е бил изряден към държавата, ние сме го оставили колективно с натискане на копчето в този парламент, под линията на бедност."

Наталия Ефремова – министър на труда и социалната политика: "Ако искаме веднага да увеличим пенсиите, които да бъдат над линията на бедност, това означава, че ние трябва да вдигаме данъци. Не сме заявявали, че ще вдигаме данъци. Ние изпълняваме закона такъв, какъвто е и актуализираме минималните осигурителни прагове."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Предстои Народното събрание да обсъди на първо четене и проектобюджета на Здравната каса, който възлиза на над 5,2 милиарда евро или ръстът в разходите е близо 8%.

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