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Левски разпродаде всички билети за реванша с Борац Баня Лука в Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Български футбол
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Билетите в свободна продажба само за сектор Б бяха официално пуснати в 10:00

сериозен интерес билети реванша левски борац първия квалификационен кръг шампионската лига
Снимка: БГНЕС
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От Левски продадоха целия капацитет на стадион "Георги Аспарухов" за реванша с босненския първенец Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Мачът е във вторник (14 юли) от 20:30 часа, а първата среща в Баня Лука през тази седмица завърши 1:1.

Българският шампион продаде около 12 хиляди абонаментни карти за новия сезон, което на практика е целият капацитет на централните сектори "А" и "В". Така билети днес бяха пуснати само за сектор "Б", като с предимство се ползваха притежателите на златни членски карти на Левски. Така за по-малко от час и половина всички налични пропуски, пуснати в продажба на касите и онлайн, бяха изчерпани.

От Левски отново се заканват да сътворят незабравима атмосфера на стадион "Георги Аспарухов" във вторник вечер, като хората бъдат свидетели на продължаването на отбора в следващия кръг.

Вижте повече във видеото!

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