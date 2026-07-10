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Депутатите гледат на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК

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План-сметката на общественото осигуряване е рекордна – 15,2 милиарда евро

Снимка: БТА
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Бюджетите на ДОО и на НЗОК влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала.

План-сметката на общественото осигуряване е рекордна – 15,2 милиарда евро. Сред основните промени са увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро, а средната пенсия ще достигне e 543 евро.

Предвижда се и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. А 5,25 милиарда евро е финансовата рамка за парите за здраве до края на годината.

Очаква се през следващата седмица депутатите да гласуват на първо четене и държавният бюджет.

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#Бюджет 2026 #Народното събрание #ДОО #НЗОК

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