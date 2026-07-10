Решават бъдещето на Околовръстния път в София

Държавата и Столичната община в търсене на решение на проблемите около цялостното изграждане и модернизация на Софийския околовръстен път. Очаква се на среща днес АПИ, Столичната община и регионалният министър Иван Шишков да вземат решение за окончателното довършване на трасето.



В края на май 2024 година временно беше затворено движението през част от детелината на Околовръстното с бул. "България". Това предизвиква допълнителен трафик в района на пътния възел. Предстои и завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път, след като в началото на миналия месец беше подписано решение за реконструкцията и разширението на участъка от кръстовището на Околовръстния път с бул. "Бъкстон" до връзката с АМ "Струма" в столицата. Отсечката е с дължина от 8 километра.