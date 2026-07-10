БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Решават бъдещето на Околовръстния път в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Държавата и Столичната община в търсене на решение на проблемите около цялостното изграждане и модернизация на Софийския околовръстен път. Очаква се на среща днес АПИ, Столичната община и регионалният министър Иван Шишков да вземат решение за окончателното довършване на трасето.

В края на май 2024 година временно беше затворено движението през част от детелината на Околовръстното с бул. "България". Това предизвиква допълнителен трафик в района на пътния възел. Предстои и завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път, след като в началото на миналия месец беше подписано решение за реконструкцията и разширението на участъка от кръстовището на Околовръстния път с бул. "Бъкстон" до връзката с АМ "Струма" в столицата. Отсечката е с дължина от 8 километра.

#Околовръстен път в София #Столична община #АПИ

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Почина певицата Бони Тейлър
2
Почина певицата Бони Тейлър
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
3
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
4
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС сезира прокуратурата
5
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС...
Промениха часовете на полуфиналите при мъжете на Уимбълдън
6
Промениха часовете на полуфиналите при мъжете на Уимбълдън

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Регионални

Иззеха 64 антични монети и предмети при обиск в дом в Нови пазар
Иззеха 64 антични монети и предмети при обиск в дом в Нови пазар
Правителственият кораб "Атанас Димитров" ще се превърне в изкуствен риф за водолази Правителственият кораб "Атанас Димитров" ще се превърне в изкуствен риф за водолази
Чете се за: 03:45 мин.
Трети ден в неизвестност: Продължава издирването на бизнесмена от Павликени Трети ден в неизвестност: Продължава издирването на бизнесмена от Павликени
Чете се за: 01:05 мин.
Критични участъци по река Стряма остават непочистени въпреки многократните проверки Критични участъци по река Стряма остават непочистени въпреки многократните проверки
Чете се за: 03:15 мин.
Живот със затруднен достъп: Как ще се реши 30-годишен проблем за едно семейство от гоцеделчевското село Буково? Живот със затруднен достъп: Как ще се реши 30-годишен проблем за едно семейство от гоцеделчевското село Буково?
Чете се за: 04:57 мин.
Жители на варненския квартал „Чайка“ протестират срещу строеж между блокове Жители на варненския квартал „Чайка“ протестират срещу строеж между блокове
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Депутатите гледат на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК
НА ЖИВО: Депутатите гледат на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Процедурата по свръхдефицит: Финансовите министри на ЕС гласуват окончателно Процедурата по свръхдефицит: Финансовите министри на ЕС гласуват окончателно
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
Трети ден в неизвестност: Продължава издирването на бизнесмена от Павликени Трети ден в неизвестност: Продължава издирването на бизнесмена от Павликени
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Правителственият кораб "Атанас Димитров" ще се превърне в изкуствен риф за водолази Правителственият кораб "Атанас Димитров" ще се превърне в изкуствен риф за водолази
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Гръцките власти задържаха двама българи по подозрение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Горските пожари в Западна Европа – 12 души загинаха в...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Близо 3900 са загиналите след силните земетресения във Венецуела
Чете се за: 01:20 мин.
По света
3D Микеланджело в Лондон: Изложба на фреските от Сикстинската капела
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ