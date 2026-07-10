3D Микеланджело в Лондон: Изложба на фреските от Сикстинската капела

Изложба в Лондон потапя посетителите в атмосферата на прочутите фрески на Микеланджело от Сикстинската капела във Ватикана.



Тя включва 3D анимация, звуков дизайн и прожекции от пода до тавана на някои от най-известните фрески като "Създаването на Слънцето, Луната и планетите" и "Създаването на Адам".

Според авторите, иновативното представяне се опитва да привлече вниманието на хора, които не обичат изкуството. Тук те ще видят творбите от Сикстинската капела в нова светлина и може би след това ще отидат да видят и оригиналите.