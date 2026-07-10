Процедурата по свръхдефицит: Финансовите министри на ЕС гласуват окончателно

Финансовите министри на страните от ЕС ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България.



Очаква се те да потвърдят оценката на ЕK от юни за дефицит от 4,1% от БВП за тази година и 4,3 на сто за догодина. Съветът ще препоръча на България да ограничи ръста на нетните държавни разходи през следващите години, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 г.

До октомври 2026 година България трябва да представи пред ЕК и Еврогрупата конкретни мерки за изпълнение на препоръките заедно с проекта на бюджет за 2027 г. Процедурата за прекомерен дефицит е един от основните механизми в Европейския съюз за наблюдение на публичните финанси на държавите. Тя се открива, когато бюджетният дефицит надхвърли 3% от БВП. Съответната държава трябва да представи план за връщането му в рамките на европейските правила. Ако препоръките не бъдат изпълнявани, процедурата може да премине към по-строг надзор и дори финансови санкции.