БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Процедурата по свръхдефицит: Финансовите министри на ЕС гласуват окончателно

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Европа
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Финансовите министри на страните от ЕС ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България.

Очаква се те да потвърдят оценката на ЕK от юни за дефицит от 4,1% от БВП за тази година и 4,3 на сто за догодина. Съветът ще препоръча на България да ограничи ръста на нетните държавни разходи през следващите години, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 г.

До октомври 2026 година България трябва да представи пред ЕК и Еврогрупата конкретни мерки за изпълнение на препоръките заедно с проекта на бюджет за 2027 г. Процедурата за прекомерен дефицит е един от основните механизми в Европейския съюз за наблюдение на публичните финанси на държавите. Тя се открива, когато бюджетният дефицит надхвърли 3% от БВП. Съответната държава трябва да представи план за връщането му в рамките на европейските правила. Ако препоръките не бъдат изпълнявани, процедурата може да премине към по-строг надзор и дори финансови санкции.

#свръхдефицит #финансови министри на ЕС #ЕС #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Почина певицата Бони Тейлър
2
Почина певицата Бони Тейлър
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
3
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
4
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС сезира прокуратурата
5
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС...
ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до 16 години
6
ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: По света

3D Микеланджело в Лондон: Изложба на фреските от Сикстинската капела
3D Микеланджело в Лондон: Изложба на фреските от Сикстинската капела
Погребението на върховния лидер: Али Хаменей беше погребан в Машхад Погребението на върховния лидер: Али Хаменей беше погребан в Машхад
Чете се за: 00:52 мин.
Горските пожари в Западна Европа - 12 души загинаха в испанската област Андалусия Горските пожари в Западна Европа - 12 души загинаха в испанската област Андалусия
Чете се за: 00:55 мин.
Осем обвинени за заговор за атака с дронове и снайперисти срещу ММА галавечер в Белия дом Осем обвинени за заговор за атака с дронове и снайперисти срещу ММА галавечер в Белия дом
Чете се за: 02:05 мин.
Петима арестувани при акция срещу трафиканти на хора в Германия и Швейцария Петима арестувани при акция срещу трафиканти на хора в Германия и Швейцария
Чете се за: 01:20 мин.
Испания разкри мрежа, произвеждала 8 млн. незаконни цигари дневно Испания разкри мрежа, произвеждала 8 млн. незаконни цигари дневно
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Процедурата по свръхдефицит: Финансовите министри на ЕС гласуват окончателно
Процедурата по свръхдефицит: Финансовите министри на ЕС гласуват...
Чете се за: 01:10 мин.
Европа
Бюджетите на ДОО и НЗОК: Депутатите ще ги гласуват на първо четене в зала Бюджетите на ДОО и НЗОК: Депутатите ще ги гласуват на първо четене в зала
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Горските пожари в Западна Европа - 12 души загинаха в испанската област Андалусия Горските пожари в Западна Европа - 12 души загинаха в испанската област Андалусия
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Слънчево време в последния ден от работната седмица Слънчево време в последния ден от работната седмица
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Разбиха склад с 50 000 вейпа без бандерол, има задържан
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Погребението на върховния лидер: Али Хаменей беше погребан в Машхад
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Осем обвинени за заговор за атака с дронове и снайперисти срещу ММА...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
3D Микеланджело в Лондон: Изложба на фреските от Сикстинската капела
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ