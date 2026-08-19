Музей на медузите отвори врати във Флорида (СНИМКИ)

Хипнотизиращото движение на медузи в аквариуми със специално осветление и прожекции по стените, са в центъра на нов музей в Помпано Бийч, Флорида, който според създателите му е първият в САЩ, посветен изцяло на тези морски животни, пише Асошиейтед прес.

Музеят на медузите, разположен северно от Форт Лодърдейл, заема близо 900 квадратни метра и представя около 20 вида медузи от Флорида и други части на света. Експозицията включва 21 резервоара, в които могат да бъдат видени японска морска коприва, лунна и петниста медуза, както и обърната медуза, срещаща се в мангровите блата на Флорида.

Проектът е дело на украинците Алекс и Яна Яновски, които преди това са създали аквариуми в Украйна, включително музей на медузите в Киев. След началото на руската инвазия през 2022 г. те напускат страната и се установяват във Флорида.

"Когато напуснаха Украйна, те се преместиха във Флорида и веднага поискаха да споделят страстта си тук", каза оперативният мениджър на музея Джесика Айзенбърт.

Идеята за специализиран музей възниква у Яна Яновски, след като забелязва големия интерес на посетителите именно към медузите в други аквариуми, създадени от семейството.

Медузите са сред най-древните животни на планетата и са съществуват от над 500 милиона години – преди появата на динозаврите и дори на дърветата. Те нямат сърце и мозък и са съставени предимно от вода. Въпреки това разполагат с нервна мрежа, която им позволява да реагират на промените в околната среда.

"Движението им е хипнотизиращо, почти медитативно и те играят важна роля в морските екосистеми", посочва Яна Яновски в изявление, предоставено от градските власти.

Новият музей е проектиран като спокойно и тихо пространство. Той се помещава в преустроен банков клон, като за ремонта са предоставени около 100 000 щатски долара под формата на субсидии от Помпано Бийч.

Посетителите могат не само да наблюдават медузите, но и да научат повече за ролята им в морските екосистеми и за необходимостта от тяхното опазване. Екскурзоводи разказват за различните видове и особеностите им.

"Най-голямата идея тук е да оставим хората с усещането, че знаят нещо повече за популацията на медузите", каза генералният мениджър Ирина Пелипканич.

По думите ѝ досега са известни около 4000 различни вида създания, които могат да бъдат определени като медузи, допълва също Асошиейтед прес.

снимки: БТА