БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НАТО: Алиансът е готов да защити съюзниците си при атака...
Чете се за: 00:50 мин.
Иван Демерджив: В района на Безмер са предприети всички...
Чете се за: 01:07 мин.
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и...
Чете се за: 05:07 мин.
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни...
Чете се за: 06:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Глоба до 60 000 евро за незаконно поставени чадъри на плажа в Гърция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Запази
глоба 000 евро незаконно поставени чадъри плажа гърция
Снимка: илюстративна
Слушай новината

За незаконно поставени чадъри на Халкидики глобата е до 60 хиляди евро. Гръцките власти изхвърлят всичко, което пречи за свободен достъп до морето.

Всяка вечер екипи на общините в Халкидики събират и изхвърлят всички оставени плажни принадлежности. В сила е наредба, която забранява да се запазват места на свободния плаж, като туристите оставят чадъри, маси, шезлонги, подчертават от местната власт.

Много от туристите разчитат, че като си оставят кърпа и един стол са си направили резервация за мястото. Нарушението се тълкува като възпрепятстване за свободен достъп до морето и глобата е от 2000 до 60 хиляди евро, подчертават от полицията.

Същата наредба се налага строго и по плажовете около Кавала. Там туристите от балканските страни години оставяха например чадър, за да си запазят мястото, което вече е строго забранено. С дронове следят разположението и на чадъри и шезлонги на заведенията. Проверява се договорът за наемане на брегова площ и при нарушения глобяват и отнемат лицензи на крайбрежните заведения.

Предупреждават се туристите, че наемането на частни квартири до брега на морето не включва осигуряване на сянка, както се рекламира от собствениците. От друга страна, властите благодарят на туристи, които сигнализират за нарушения.

#Гърция #халкидики #чадъри #Солени глоби

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си музикантът Боян Христов
1
Отиде си музикантът Боян Христов
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и ще решат всичко на реванша
2
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и ще решат...
Пожар гори в района на сметището край Дупница, затвориха за кратко и главния път Е-79
3
Пожар гори в района на сметището край Дупница, затвориха за кратко...
Широколистна гора и сухи треви горят край старозагорското село Малка Верея
4
Широколистна гора и сухи треви горят край старозагорското село...
Задушлива миризма и димна завеса обхванаха райони на София и цяла Западна България
5
Задушлива миризма и димна завеса обхванаха райони на София и цяла...
Жена е с 65% изгаряния, след като автомобил пламна на бензиностанция в Плевен
6
Жена е с 65% изгаряния, след като автомобил пламна на...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Балкани

Остаряла електропреносна мрежа е причина за повечето мащабни пожари в Гърция
Остаряла електропреносна мрежа е причина за повечето мащабни пожари в Гърция
Пожарите в Европа: В Белгия овладяха огъня, в Гърция проверяват електрическата мрежа Пожарите в Европа: В Белгия овладяха огъня, в Гърция проверяват електрическата мрежа
Чете се за: 00:47 мин.
Битката с огъня: Силният вятър затруднява гасенето на пожарите в съседна Сърбия Битката с огъня: Силният вятър затруднява гасенето на пожарите в съседна Сърбия
Чете се за: 01:55 мин.
Вучич призова за убедителна победа на Сръбската прогресивна партия на предстоящите избори Вучич призова за убедителна победа на Сръбската прогресивна партия на предстоящите избори
Чете се за: 01:50 мин.
Българин задържан в Солун за кражба на стълб от улично осветление Българин задържан в Солун за кражба на стълб от улично осветление
Чете се за: 00:37 мин.
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро през тази година Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро през тази година
24714
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Реални ли са заплахите на Иран и как са защитени нашите военни обекти, които се използват от САЩ?
Реални ли са заплахите на Иран и как са защитени нашите военни...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
НАТО: Алиансът е готов да защити съюзниците си при атака от Иран НАТО: Алиансът е готов да защити съюзниците си при атака от Иран
Чете се за: 00:50 мин.
По света
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната "Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Румънска туристка се удави в морето край Слънчев бряг Румънска туристка се удави в морето край Слънчев бряг
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Румен Радев: Пет вертолета и "Спартан" са в готовност за...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
Чете се за: 02:02 мин.
Регионални
Мъж нападна данъчни инспектори при проверка в Слънчев бряг и избяга...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Министър Илин Димитров: "Евровизия" ще ни даде шанс да...
Чете се за: 08:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ