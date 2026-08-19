Глоба до 60 000 евро за незаконно поставени чадъри на плажа в Гърция

За незаконно поставени чадъри на Халкидики глобата е до 60 хиляди евро. Гръцките власти изхвърлят всичко, което пречи за свободен достъп до морето.

Всяка вечер екипи на общините в Халкидики събират и изхвърлят всички оставени плажни принадлежности. В сила е наредба, която забранява да се запазват места на свободния плаж, като туристите оставят чадъри, маси, шезлонги, подчертават от местната власт.

Много от туристите разчитат, че като си оставят кърпа и един стол са си направили резервация за мястото. Нарушението се тълкува като възпрепятстване за свободен достъп до морето и глобата е от 2000 до 60 хиляди евро, подчертават от полицията.

Същата наредба се налага строго и по плажовете около Кавала. Там туристите от балканските страни години оставяха например чадър, за да си запазят мястото, което вече е строго забранено. С дронове следят разположението и на чадъри и шезлонги на заведенията. Проверява се договорът за наемане на брегова площ и при нарушения глобяват и отнемат лицензи на крайбрежните заведения.

Предупреждават се туристите, че наемането на частни квартири до брега на морето не включва осигуряване на сянка, както се рекламира от собствениците. От друга страна, властите благодарят на туристи, които сигнализират за нарушения.