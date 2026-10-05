Вселенската патриаршия приветства размяната на реликви между България и Гърция

Вселенската патриаршия приветства размяната на исторически реликви между Гърция и България и изрази задоволство от „началото на връщането от България на ценни и свети вещи, отнети преди сто и повече години от свети митрополии и манастири“ в юрисдикцията на патриаршията, се казва в изявление, публикувано на сайта ѝ.

В събота след споразумение между Министерствата на културата на България и на Гърция с тържествена церемония в София пристигнаха тленните останки на цар Самуил, открити през 60-те години на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро в днешна Гърция. От своя страна България изпрати в Гърция 53 предмета - църковни ценности, съхранявани досега в Националния исторически музей, които са били изнесени от Северна Гърция предимно по време на Първата световна война.

Епархиите в Северна Гърция са в диоцеза на Вселенската патриаршия, въпреки че са дадени от нея за управление на Гръцката православна църква (Атинската архиепископия).

В изявлението на Вселенската патриаршия се казва, че говори за „начало на връщането“, защото „се надява, че това възстановяване (на реликвите) ще бъде завършено бързо, според повелите на нравствения ред и на международното право и още повече в рамките на сърдечните отношения между двете съседни и съюзнически страни, и двете членки на Европейския съюз“.

Патриаршията също така припомня, че въпросът е бил поставен преди няколко години в София от Вселенския патриарх Вартоломей, и заявява, че „поздравява двете правителства за извършеното дело и за бъдещите стъпки, които ще последват в тази връзка“.

В изявлението се изразява пожелание и надежда тази стъпка „да стане по-общ пример и вдъхновение, които да накарат компетентните власти и на други страни да допринесат и те положително за връщането на отнети културни съкровища като скулптурите на Партенона (в Атина), на този паметник-символ за цялото човечество, който мълчаливо и търпеливо очаква повторното си съединение с насилствено изнесените му в чужбина останали негови органични елементи“.