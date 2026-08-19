Остаряла електропреносна мрежа е причина за повечето мащабни пожари в Гърция

Повечето от мащабните пожари в Гърция са предизвикани от остаряла и неподдържана електропреносна система. Това показаха разследванията на експертна комисия.

Приблизително 75% от опожарените площи в Гърция са резултат от стара и без добра поддръжка електропреносна система. Пожарите в Атика, Крит и Пелопонес са предизвикани от скъсани кабели.

Експертите от екипите по разследване посочват причините - недостатъчна поддръжка, липса на контрол върху растителността около електропровода, а липсват също и опитни специалисти. Трябва да се подменят всички рискови участъци.

Полагането под земята на цялата мрежа е технически и финансово невъзможно, според експертите. Трябва да се следят електропроводите в горските райони и в близост до населени места, това предлагат от опозицията.

В парламента настояват и за повече инвестиции в електропреносната система. Специалистите са на мнение, че в Гърция електроразпределителната мрежа е с дължина от 254 хиляди километра, а по-голямата част от нея е остаряла.

Хората искат превенция срещу пожарите, коментират кметове от опожарените райони.