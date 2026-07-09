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След успеха над Канада в лагера на Мароко за готови за подвиг срещу Франция

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Спорт
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В африканския тим са готови за най-голямото изпитание на Мондиал 2026

След успеха над Канада в лагера на Мароко за готови за подвиг срещу Франция
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Селекционерът на Мароко Мохамед Уахби и неговият възпитаник Азедин Унаи споделиха, че победата над Канада с 3:0 на осминафиналите на Мондаил 2026 им е донесла апетит за нови успехи на световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Полузащитникът вкара два гола във врата на "кленовите листа" и е готов за нови подвизи с националната фланелка.

Наставникът призна, че за африканския тим предстои труден сблъсък с Франция, но вярва, че възпитаниците му са готови за изпитанието.

Вижте целия обект във видеото.

#Национален отбор на Мароко по футбол

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