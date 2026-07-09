На ритуал в Перперикон: Един от великите монголски шамани предрече просперитет за България (СНИМКИ и ВИДЕО)

България я чака разцвет. Това предрече един от последните останали велики монголски шамани, който тази сутрин извърши ритуал в Перперикон като част от експеримент на учени от България и Монголия.

Шаманът Отгон сам избра мястото за ритуала на Перперикон. Той пристигна у нас заради изсечено шаманиско изображение на богинята майка – У-ма в скалите на светилището.

проф. Николай Овчаров: "В езическа България през VII - IX век е имало шаманисти. Това го знаем от рисунките намерени по стените на Плиска и Преслав точно в дрехи, каквито виждаме и днеска, както и от сведения на византийски и други автори."

Близо час продължи свързването с духа на планината, като на няколко пъти шаманът изпада в транс.

Отгон Балдандорж, шаман: "Духът на планината ми се яви като Сова и седя тук, до мен. Каза, че има много раздори между хората, а трябва съгласие. Вашият народ е тръгнал по правилния път, пътя на разцвета и ако има съгласие между хората, духът ще го пази и защитава."

снимки: БТА

Отгон ще повтори ритуала и на Мадара, където също има шамански изображения.